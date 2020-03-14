Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 kişi yaralandı

Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 44 kişi yaralandı. Otobüsün lastikleri hava şartlarına uygun bulunmadı, şoföre 776 lira para cezası kesildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından çalışma başlatan polis, otobüsün lastiklerinde inceleme yaptı. Otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 santim olması gerekirken, kaza yapan otobüsün lastiklerinin diş derinliğinin 2 santim kaldığı ve bu şekilde yolculuk yapmasının yasak olduğunu tespit edildi. Otobüs sürücüsü Mehmet İsbir'e 776 lira para cezası kesildi.