Akşam'ın yayın koordinatörüne 3. suç duyurusu ve tazminat davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddiası yalanlanan Akşam Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Murat Kelkitlioğlu, “MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin operasyonu savcı Yıldırım Bayyurt’un T24 muhabiri Arzu Yıldız’a bilgi vererek engellemeye çalıştığı” iddiasını tekrarladı ve yeni iddialar ileri sürdü. İlk yazısı nedeniyle Kelkitlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Bayyurt ve Yıldız, ilgili ikinci yazıya dair açıklama yaptılar.

Arzu Yıldız, Kelkitlioğlu’nun yazısında eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ile röportaj yapma isteğini dile getirdiğini vurguladı ve gazetenin bu durumdan nasıl haberdar olduğunu sorguladı. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada “Site editörleri ve taraflar dışında kimsenin bilmediği söz konusu röportajdan Akşam gazetesinin nasıl haberdar olduğunun şüphe uyandırdığını” belirtti. Savcı Bayyurt da, “hakkında iddia edilen alçak iftira ve hakaretler” nedeniyle Kelkitlioğlu hakkında ikinci bir suç duyurusunda bulundu ve Kelkitlioğlu’na maddi manevi tazminat davası açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayyurt ve Yıldız'ın ilk habere ilişkin açıklamalarını okumak için tıklayın

Akşam gazetesinin 27 Şubat 2013 nüshasında manşetten yayımlanan “"Savcı alarm verdi, TIR casusları kaçtı" başlıklı haberde Adana’da MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin operasyonun savcı Bayyurt’un T24’ün adliye muhabiri Yıldız’a operasyona ilişkin bilgi vermesi nedeniyle engellendiğini ileri sürülmüştü. Kelkitlioğlu imzalı haber, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlanırken Yıldız ve Bayyurt, Kelkitlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yalanlamalara rağmen 28 Şubat 2013’te yayımlanan “Ali Fuat Yılmazer ve o gazeteci Arzu Yıldız” başlıklı yazısında iddialarını tekrarlayan Kelkitlioğlu, ayrıca Yıldız’ın Ali Fuat Yılmazer’le röportaj yaptığını ve yayınlamak için çaba harcadığını söyledi. “Yıldız’ın Yılmazer’le yakınlığı nedir” diyen Kelkitlioğlu’na Arzu Yıldız yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Söz konusu röportajın taraflar dışında sadece site editörleri tarafından bilindiğini belirten Yıldız, “Akşam gazetesinin bu durumdan nasıl haberdar olduğunu” sorguladı.

“İsmi sık sık kamuoyunda gündeme gelen bir emniyet müdürü ile röportaj yapma isteğinin ‘gazetecilik’ refleksi” olduğunu vurgulayan Arzu Yıldız’ın açıklamasının tam metni şöyle:

“Akşam gazetesinin 28 Şubat 2014 tarihli nüshasında Murat Kelkitlioğlu tarafından ‘Ali Fuat Yılmazer ve o gazeteci Arzu Yıldız’ başlıklı haberinde yer alan iddialar ortaya atılmıştır. Kelkitlioğlu dün de aynı gazetede, T24 muhabiri Arzu Yıldız’ın Adana’da yürütülen ‘casusluk’ soruşturmasının şüphelilerine yönelik operasyonu engellemek isteyen savcı Yıldırım Bayyurt tarafından bilgilendirilerek, haber yaptığı bu sebeple şüphelilerin kaçtığı iddia edilmişti. Ancak söz konusu iddia gerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekse Yıldız ve savcı Bayyurt’un savcılığa verdiği suç duyurusu ile yalanlanmıştı. Kelkitlioğlu, bugünkü köşesinde ‘Yıldız’ın eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ile yakınlığı nedir’ şeklinde ifadelere yer vererek, Yılmazer ile yaptığı röportajın yayınlanması için çaba sarf ettiği, Hrant Dink cinayetine ilişkin bölümünde yayınlanmasında sıkıntı yaşandığını iddia etmiştir. Site editörleri ve taraflar dışında kimsenin bilmediği söz konusu röportajdan Akşam gazetesinin nasıl haberdar olduğu şüphe uyandırırken, bir gazetecinin ismi sık sık kamuoyunda gündeme gelen bir emniyet müdürü ile röportaj yapma isteğinin ‘gazetecilik’ refleksinden öteye gitmediği aşikarken Kelkitlioğlu’nun bunu anormal bir durummuş gibi kaleme alması dikkat çekicidir. Yazıda konu olan iddialarda gerçeği yansıtmamaktadır.Yazıda kasıtlı, asılsız isnatlar bulunmaktadır.”

2. suç duyurusu ve tazminat davası

Savcı Yıldırım Bayyurt da Kelkitlioğlu'nun yazısında tekrarladığı iddialar hakkında ikinci bir açıklama yaptı. “Adana Başsavcılığı’nın talimatla istediği soruşturma işlemlerinin hiçbir aşamasında görev almadım” diyen Bayyurt, “Ankara TMK Başsavcılığı’nın talimat işlemlerinden sorumlu olmadığını” yeniden belirtti. “Basın mensubuna bilgi verdiği” iddialarını da yalanlayan Bayyurt, “soruşturmaya dair bilgisi olmadığının” da altını çizdi. Kelitoğlu’nun Redhack davasına baktığını iddia ettiği savcı Bayyurt, “Redhack ile ilgili hiçbir soruşturma yapmadığını” belirtti.

Kelkitlioğlu hakkında maddi manevi tazminat davası açan ve ikinci kez suç duyurusunda bulunan Yıldırım Bayyurt’un açıklamasının tam metni şöyle: