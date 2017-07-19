Akşam'a göre, HERO yazılı tişörtün şifresi: Hoca Efendi Razı Olsun

Akşam gazetesi, Muğla’da görülen “Cumhurbaşkanı’na suikast” davasında yargılanan bir sanığın giydiği “Hero” (Kahraman) tişörtüne ilişkin farklı bir iddiada bulundu. Akşam gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde “Hero” yazısının “Hoca Efendi Razı Olsun” cümlesinin kısaltması olduğu öne sürüldü.

Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:

“15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan ve 2 polisi şehit eden teröristlere açılan davanın duruşmasına ‘Hero’ yazılı tişörtle gelen suikastçı asker Gökhan Güçlü’nün tişörtünün örgütsel gizemi istihbarat birimlerince çözüldü. Darbeci eski askerin tişörtündeki ‘Hero’ yazısının ‘Hoca Efendi Razı Olsun’ anlamına geldiği belirlendi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklardan MAK timinde görevli darbeci astsubay Gökhan Güçlü üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle gelmişti. Bu tişört tepkilere sebep olmuştu.

Yaşanan hadise ardından darbecilerin tek tip kıyafetlerle duruşmalara katılmaları üzerine çalışmalar başlatıldığı öğrenilmişti. Konuyu ayrıntılı ele alan istihbarat birimleri 'Hero' olarak yazılan İngilizce 'Kahraman' anlamına gelen kelimenin örgütsel anlamını da çözdü."

“Hoca Efendi Razı Olsun”

"İstihbarat birimlerinden elde edilen bilgiye göre, 'Hero' kelimesinin baş harfleri Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen'e olan bağlılığı simgeliyor ve Pensilvanya'daki örgüt liderine bağlılık ifadesi içeriyor. Gizemi çözülen 'Hero' kelimesinin örgütsel açılımının 'Hoca Efendi Razı Olsun' olduğu belirlendi.

Bilindiği gibi Fethullah Gülen de örgüt mensuplarına yayınladığı videolar aracılığıyla çeşitli mesajlar vermişti. Fethullahçı örgütte bu tip simgesel mesajlar çok sık kullanılıyor. Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 'haki' renk cübbe giyerek darbe talimatı verdiği de konuşulmuştu.

Suikastçı astsubayın 'Hero' yazılı tişört giymesi ardından birçok darbe destekçisi de bu tişörtü giyerek mesaj vermeye çalışmış, emniyet güçleri tarafından haklarında işlem yapılmıştı.”