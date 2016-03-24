Akşam: Zarrab'ın tutuklanması algı operasyonuna dönüştü; Doğan Grubu basın ayağını üstlendi

Akşam gazetesi, Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan Reza Zarrab'ın tutuklanmasının algı operasyonuna dönüştüğünü, Doğan Grubu'nun ise bu operasyonların basın ayağını üstlendiğini öne sürdü. "Derin operasyon" başlığıyla yayımlanan haberde, "İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanması ve yaşanan gelişmeler, akıllara Gezi eylemlerindeki gibi çevreci iddialarla başlayıp başka amaçlara yönelen bir sürecin başlangıcını andırıyor. Derin ABD"de kurgulanan plan adım adım hayata geçirilmek isteniyor" ifadeleri kullanıldı.

Reza Zarrab'ın gözaltındaki fotoğraflarının Hürriyet gazetesinde yayımlanmasının eleştirildiği haberde, "Her fırsatta Doğan medyasıyla yakın ilişkiler kuran ABD makamları, Reza Zarrab’ın soruşturmasıyla ilgili tüm detayları Hürriyet’e servis etti. Hürriyet ilk günden itibaren Zarrab’ın tutuklanmasını gazetede algı operasyonu yapacak şekilde verdi" dendi.

Akşam'ın bugünkü nüshasında yayımlanan (24 Mart 2016) haber şöyle:

"İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanması ve yaşanan gelişmeler, akıllara Gezi eylemlerindeki gibi çevreci iddialarla başlayıp başka amaçlara yönelen bir sürecin başlangıcını andırıyor. "Derin ABD"de kurgulanan plan adım adım hayata geçirilmek isteniyor.

Gezi eylemleri ağacı koruma bahanesiyle başlayıp, hükümeti illegal yollardan devirmeye yönelik bir biçime evrilmişti. Gezi eylemlerini yönlendirenlerin “Mesele sadece Gezi değil” sözü tarihte kara bir leke olarak yerini almıştı. İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın tutuklanmasının ardından da benzer bir süreç yaşanmaya başladı. Bu kez de Zarrab’ın tutuklanmasıyla hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bağlantı kurulmaya gerek sosyal medya gerekse bazı ABD’li makamlar tarafından el atıldı.

Avukatından açıklama



Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım da müvekkilinin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım kefalet taleplerinin henüz değerlendirmeye alınmadığını söyledi. 4 Nisan’a kadar sürecin devam ettiğini söyleyen Yıldırım, bu görüşmede Zarrab’ın soruşturmanın yürütüldüğü New York’a transferinin ele alınacağını belirtti.

Şiş kebap tweeti

Savcı Bharara kendisine mesaj atan Türklere Twitter üzerinden yanıt vermekten de çekinmedi.

Hürriyet devrede

ABD bu operasyonun Türkiye’deki basın ayağında, Aydın Doğan’ın Hürriyet gazetesini kullandı. Her fırsatta Doğan medyasıyla yakın ilişkiler kuran ABD makamları, Reza Zarrab’ın soruşturmasıyla ilgili tüm detayları Hürriyet’e servis etti. Hürriyet ilk günden itibaren Zarrab’ın tutuklanmasını gazetede algı operasyonu yapacak şekilde verdi. Dün ise Zarrab’ın gözaltındaki fotoğrafları kayıt numaraları bile gizlenmeden Hürriyet’te yayınlandı. Fotoğrafın dünya basınında sadece Hürriyet’te olması dikkat çekti.

Bharara sosyal medyada patladı

Reza Zarrab’ı tutuklayan savcı Preet Bharara sosyal medyadaki paralel troller ve Erdoğan düşmanları tarafından hızla takipe alındı. Savcınının Twitter’daki takipçi sayısı iki günde 15 binden 170 bine geldi. Bazıt Türk takipçiler, Bharara için attıkları mesajlarda Erdoğan düşmanlıklarını da ortaya koydu. Savcıyı eşiyle birlikte İstanbul'a davet edenler dahi oldu. Adeta bir kahraman gibi yansıtılan Bharara ise bu mesajlara karşılık teşekkür eden bir mesaj paylaştı.

Erdoğan’ı takibe aldı!

Bu operasyonla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zarar verilmek istendiğinin en net kanıtını da yine Savcı Preet Bharara verdi. Kendi ülkesinin başkanı olan ABD Başkanı Barack Obama’yı bile Twitter’dan takip etmeyen savcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dün takibe aldı. Bharara düne kadar sadece 13 ismi takip ediyordu."