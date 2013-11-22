Akşam ve Skyturk 360, Ethem Sancak'ın oldu

İş adamı Ethem Sancak, Mehmet Emin Karamehmet’in borçları nedeniyle TMSF’nin el koyduğu Akşam gazetesi ve Skyturk 360’ı satın aldı.

Kanal 24 ve Star gazetesini Fettah Tamince’ye satarak medyadan çıkan Ethem Sancak, yeniden medya dünyasına adım atmış oldu.

Ethem Sancak, böylece, Skyturk360 televizyonu ve bünyesinde 2 ulusal gazete; 1’i haftalık, 4’ü aylık olmak üzere 5 dergi ve 1’i ulusal, 1’i bölgesel olmak üzere 2 radyo kanalı sahibi oldu.

Yapılan açıklamada, medya grubunun, Turkmedya Grup Başkanı ve Skyturk360 Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir ile yola devam edeceği belirtildi.

Turkmedya Grubu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Çukurova Holding ile medyada birikimi ve deneyimi olan başarılı iş adamı Ethem Sancak arasında bir süredir devam eden görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Skyturk360 televizyonu ve bünyesinde 2 ulusal gazete; 1’i haftalık, 4’ü aylık olmak üzere 5 dergi ve 1’i ulusal, 1’i bölgesel olmak üzere 2 radyo kanalı bulunduran Turkmedya’nın satış süreci 21 Kasım 2013 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Ethem Sancak ve Çukurova Holding arasındaki görüşmeler sonucunda iki taraf 62 Milyon USD karşılığında anlaşmaya varmıştır.

Geçmişte içinden geçtiği zor dönem nedeniyle yönetimi TMSF’ye devredilen Skyturk360 televizyonu, Akşam ve Güneş gazeteleri; Alem, Platin, Stuff, Autocar ve FourFourTwo dergileri, Lig Radyo ve Alem FM radyoları bu yeni dönemde Turkmedya çatısı altında toplanarak kendi kurumsal tarihinde ve yapısında köklü bir dönüşüm gerçekleştirecektir. Bu köklü dönüşüm ile birlikte yüzünü geleceğe dönerek sektöründe iddialı bir konuma hızla yükselecektir.

Turkmedya’nın bütün markaları, Skyturk360’ın halihazırda yayınlarına devam ettiği 32.000m2lik bir alanda kurulu olan kampüsünde birarada olacaktır.

TMSF’nin gruba el koymasıyla birlikte başlayan bu önemli süreci başarıyla yöneten Turkmedya Grup Başkanı ve Skyturk360 Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir ile yola devam edecek olan Turkmedya, bundan sonraki süreçte geçmişten gelen sıkıntılarını hızla aşmayı, çatısı altında topladığı değerli markaların gücü ve yeni yapılanmasının yaratacağı büyük sinerji ile medyada yeni bir soluk ve ekol olmayı önüne hedef olarak koymaktadır.

Medya grubumuz önüne koyduğu bu iddialı hedeflere, zor dönemlerde gösterdikleri özveri ve fedakarlıkla bugünlere gelinmesinde büyük emeği geçen yol arkadaşları ile birlikte atacağı planlı, organize ve emin adımlarla ulaşacaktır.

Ülkemizin kronikleşmiş tarihsel sorunlarını, yapısal zaaflarını ve işleyiş sıkıntılarını önce büyük bir fikri atılım ardından kararlı bir irade beyanıyla aşma yoluna girdiği bir dönemde Turkmedya da kuşkusuz ki Yeni Türkiye’nin bu ruhunu, geleceğe dair umutlarını ve vizyonunu hisseden bir medya gurubu olacaktır.

Gelecekteki yoluna yeni fikirler, hamleler ve katılımlar ile güçlenerek devam edecek olan Turkmedya için şu an bulunduğu yer varılmış bir son nokta değil, bir başlangıç noktasıdır.