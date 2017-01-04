Akşam: Terörist emri 'Yusuf Hoca' kod adlı kişiden aldı

Akşam gazetesi, Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin talimatı Konya'dan 'Yusuf Hoca' kod alı kişiden aldığını iddia etti.

Gazetenin haberine göre, terörist 22 Kasım’da Konya’ya geldi. Burada kendisini “Yusuf Hoca” kod adlı bir terör örgütü üyesi karşıladı. Bir hücre evine yerleştirdi.15 Aralık’a kadar burada katliamın planları yapıldı. Eylem talimatını veren 'Yusuf Hoca' kod adlı teröristle Reina katliamını gerçekleştiren saldırgan bir otobüse binerek İstanbul Zeytinburnu’na geldi.

Burada saldırgan hücre evine yerleştirildi. Polis iki teröristin bilet alırken ki görüntülerine de ulaştı. Şimdi ikisi de her yerde aranıyor.

Telefonla hedef şaşırttı

Saldırının sonrasında bir taksiye binen terörist taksiciye “Aksaray’a gideceğim. Parayı da orada arkadaşım ödeyecek” diyerek telefonunu istemiş. Taksicinin telefonundan bir numara arayan terörist “ulaşamadım” diyerek araçtan inmiş.

Bu numaranın peşine düşen polis, hattın üç gündür kullanılmadığını, teröristin bunu hedef şaşırtmak için yaptığını belirledi.

İzli mermi kullanmış

Saldırganın ne kadar profesyonel olduğunu gösteren bir ayrıntı daha tespit edildi. Terörist, ateş etmeye hiç aralık vermemek için şarjördeki son iki merminin önüne izle mermi koymuş. Böylece mermiler tükenmeden şarjör değiştirmiş.

Yalnız Kurt timinden

Reina saldırganının, DEAŞ'ın Orlando ve Nice'deki saldırılarında olduğu gibi "yalnız kurt" timinden olduğu belirlendi. DEAŞ terör örgütünün "yalnız kurt" timine İstanbul'u hedef gösteren iki fotoğrafı da sosyal medya

üzerinden yayımladığı öğrenildi.





Taksi parası lokantadan

Katliamın ardından Zeytinburnu’na geri dönen saldırgan taksi parasını bir Uygur restoranının çalışanlarından aldı. Soruşturmada 7 Uygur gözaltına alındı.



DEAŞ militanı saldırganın olay sonrası üzerindeki kıyafetleri ve montunu çıkararak Reina'dan tahliye olan ilk grup arasında dışarıya çıktığı ve bir taksiye binerek uzaklaştığı belirlendi. Son derece serinkanlı ve profesyonelce hareket eden saldırganın, bindiği ilk taksi şoförü tarafından parasının olmadığı gerekçesiyle indirilmesinin ardından başka bir taksiye binerek yeniden Zeytinburnu'na geldiği belirlendi.