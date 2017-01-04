T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşam: Terörist emri 'Yusuf Hoca' kod adlı kişiden aldı

Saldırganın, Reina'dan çıktıktan sonra telefonu hedef şaşırtma amacıyla kullandığı da öne sürüldü

04 Ocak 2017 13:09

Akşam gazetesi, Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin talimatı Konya'dan 'Yusuf Hoca' kod alı kişiden aldığını iddia etti.

Gazetenin haberine göre, terörist 22 Kasım’da Konya’ya geldi. Burada kendisini “Yusuf Hoca” kod adlı bir terör örgütü üyesi karşıladı. Bir hücre evine yerleştirdi.15 Aralık’a kadar burada katliamın planları yapıldı. Eylem talimatını veren 'Yusuf Hoca' kod adlı teröristle Reina katliamını gerçekleştiren saldırgan bir otobüse binerek İstanbul Zeytinburnu’na geldi.

Burada saldırgan hücre evine yerleştirildi. Polis iki teröristin bilet alırken ki görüntülerine de ulaştı. Şimdi ikisi de her yerde aranıyor. 

 

Telefonla hedef şaşırttı

 

Saldırının sonrasında bir taksiye binen terörist taksiciye “Aksaray’a gideceğim. Parayı da orada arkadaşım ödeyecek” diyerek telefonunu istemiş. Taksicinin telefonundan bir numara arayan terörist “ulaşamadım” diyerek araçtan inmiş.

Bu numaranın peşine düşen polis, hattın üç gündür kullanılmadığını, teröristin bunu hedef şaşırtmak için yaptığını belirledi.  

 

İzli mermi kullanmış 

 

Saldırganın ne kadar profesyonel olduğunu gösteren bir ayrıntı daha tespit edildi. Terörist, ateş etmeye hiç aralık vermemek için şarjördeki son iki merminin önüne izle mermi koymuş. Böylece mermiler tükenmeden şarjör değiştirmiş.

 

Yalnız Kurt timinden 

 

Reina saldırganının, DEAŞ'ın Orlando ve Nice'deki saldırılarında olduğu gibi "yalnız kurt" timinden olduğu belirlendi. DEAŞ terör örgütünün "yalnız kurt" timine İstanbul'u hedef gösteren iki fotoğrafı da sosyal medya 
üzerinden yayımladığı öğrenildi. 
 


Taksi parası lokantadan

 

Katliamın ardından Zeytinburnu’na geri dönen saldırgan taksi parasını bir Uygur restoranının çalışanlarından aldı. Soruşturmada 7 Uygur gözaltına alındı.

DEAŞ militanı saldırganın olay sonrası üzerindeki kıyafetleri ve montunu çıkararak Reina'dan tahliye olan ilk grup arasında dışarıya çıktığı ve bir taksiye binerek uzaklaştığı belirlendi. Son derece serinkanlı ve profesyonelce hareket eden saldırganın, bindiği ilk taksi şoförü tarafından parasının olmadığı gerekçesiyle indirilmesinin ardından başka bir taksiye binerek yeniden Zeytinburnu'na geldiği belirlendi.

ETİKETLER

Yusuf HocaKonyaReinaİstanbulterör saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24