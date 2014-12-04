Akşam: Savcı Akkaş, Ergenekon sanığına 'Afyon patlamasını Başbuğ ve Tolon'a yıkacağız, rolünü oyna' dedi

Akşam gazetesi, 25 Aralık operasyonunun savcısı Muammer Akkaş’ın Ergenekon Davası sanığı Bedirhan Şinal’e, “Afyon cephanesindeki patlamayla ilgili Hurşit Tolon ile İlker Başbuğ’un Sedat Peker’e talimat verdiği ve cephaneliğin hükümeti düşürmek için patlatıldığı yönünde ifade hazırlanacak. Seni gizli tanık yapacağız. Sana verilen rolü oyna yeter. Dosyayı Ergenekon sanıklarına yıkacağız” dediğini öne sürdü.

Seda Kılıç imzalı haberde, Akkaş’ın Şinal’e “Gizli tanıklar deşifre oluyor. Dikkat çekmemek için seni cezaevine yollayacağım. Uygun zamanda uyuşturucu olayından seni çağırtacağım. Ben de orada ifadeni alacağım” dediği iddia edildi.

Akşam gazetesinin bugünkü (4 Aralık 2014) nüshasında yayımlanan, “25 şehitle darbe planı” başlıklı haber şöyle:

‘25 şehitle darbe planı’

25 şehit üzerinden alçak plan... Savcı Muammer Akkaş’ın, Afyon'daki askeri birlikte yaşanan patlama sonrası, Ergenekon sanığı Bedirhan Şinal’a gizli tanıklık teklif ettiği ortaya çıktı: Olayı Hurşit Tolon ve İlker Başbuğ'a yıkacağız. Sen rolünü oyna yeter.

25 şehit üzerinden alçak plan... Savcı Muammer Akkaş’ın, Afyon'daki askeri birlikte yaşanan patlama sonrası, Ergenekon sanığı Bedirhan Şinal’a gizli tanıklık teklif ettiği ortaya çıktı: Olayı Hurşit Tolon ve İlker Başbuğ'a yıkacağız. Sen rolünü oyna yeter.

17-25 Aralık darbe operasyonunun savcısı Muammer Akkaş’ın tezgahı... Ergenekon devasının da savcılığını yürüten Akkaş'ın, Afyon’daki askeri cephanelikte meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili Bedirhan Şinal’ı gizli tanık olması konusunda ikna etmeye çalıştığı gün yüzüne çıktı. Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof atılmasıyla ilgili yargılanan Şinal, Akkaş’ın ifade vermesi karşılığında cezaevinden çıkarılacağı vaadinde bulunduğunu, kabul etmeyince hakkında dava açtığını öne sürdü.

Sedat Peker'e talimat verildi

İddiaya göre Savcı Akkaş, Şinal'ı 22 Şubat 2013’te ifadeye çağırıp katibi de yanındayken şunları söyledi: Afyon cephanesindeki patlamayla ilgili Hurşit Tolon ile İlker Başbuğ’un Sedat Peker’e talimat verdiği ve cephaneliğin hükümeti düşürmek için patlatıldığı yönünde ifade hazırlanacak. Seni gizli tanık yapacağız. Sana verilen rolü oyna yeter. Dosyayı Ergenekon sanıklarına yıkacağız...

Savcının katibi de o odadaydı

Şinal'ın ifadesine göre Akkaş, şöyle devam etti: Gizli tanıklar deşifre oluyor. Dikkat çekmemek için seni cezaevine yollayacağım. Uygun zamanda uyuşturucu olayından seni çağırtacağım. Ben de orada ifadeni alacağım... Öte yandan Şinal’in iddiaları üzerine Akkaş'ın katipliğini yapan S.K. tanık olarak dinlendi. Katip mahkemede, Akkaş’ın gizli tanıklık yapabileceğini söylediğini kaydetti.

Cumhuriyet'e molotoftan 18 yıl hapis

2008 yılının nisan ayında Cumhuriyet gazetesine molotof kokteyli atılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Bedirhan Şinal, "Neden yaptınız?" soruları karşısında "Hak ettiği için" demişti. Hakkında açılan dava daha sonra Ergenekon'la birleştirilen Şinal, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başsavcılık incelemeye aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Akkaş hakkındaki iddiaları ‘devletteki paralel yapı’ soruşturmaları kapsamında incelemeye aldı. Davanın tutanakları gelecek günlerde HSYK'ya gönderilecek. Savcılık, Bedirhan Şinal'in de 'tanık' olarak ifadesini alacak.