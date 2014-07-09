Akşam: Paralel yapının yurt dışı bağlantıları inceleniyor

Akşam gazetesinde yer alan bir haberde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaatinin yabancı istihbarat birimleriyle bağlantılarının incelendiği belirtildi. Haberde, “Soruşturmayı yürüten savcılık, Pensilvanya'nın hangi kuruluşlarla bağlantı kurduğunu ve kimler tarafından ziyaret edildiğini inceleyecek” denildi.

Akşam gazetesinin bugünkü (9 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Paralel elemanların her adımı sorgulanıyor” başlıklı haber şöyle:

‘Paralel elemanların her adımı sorgulanıyor’

Derin örgütün, yabancı istihbarat birimleriyle bağlantıları mercek altında... Soruşturmayı yürüten savcılık, Pensilvanya'nın hangi kuruluşlarla bağlantı kurduğunu ve kimler tarafından ziyaret edildiğini inceleyecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Paralel Yapı soruşturmasında yer alan 'casusluk' iddiasına ilişkin geniş kapsamlı bir araştırma başlattı.

‘Tek tek araştırılacak’

Paralel Yapı başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerdeki örgütlenmesini mercek altına alan savcılık, yabancı istihbarat birimleriyle Sivil Toplum Kuruluşu (STK) görüntüsü altında istihbarat faaliyetleri yürüten kuruluşlarla, paralel kadrolar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını tüm detaylarıyla inceleyecek. Bu çerçevede, adı paralel yapılanma ile anılan ve örgütün hiyerarşik yapısında görev aldığı ileri sürülen kişilerin, yurtdışına çıkış tarihleri, gittikleri ülkeler, ziyaret ettikleri kurum ve kuruluşlar ile görüştükleri kişiler geriye dönük olarak tek tek araştırılacak. Savcılığın soruşturmasında, Pensilvanya'nın kimlerle ve hangi kuruluşlarla bağlantı kurduğu, kimler tarafından ziyaret edildiği, varsa paralel örgüt adına çalışan yabancı kişi ve kurumların kim olduğu hususları da sorgulanacak. Araştırmada, Paralel Yapı'nın örgütlendiği ülkelerdeki devlet kurumları ile olan bağlantıları da tespit edilecek.

‘Resmi yazıda belirtildi’

Ankara Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun, bu konudaki hassasiyeti, soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen ve Genel Müdürlük tarafından 30 ilin Emniyet Müdürlüklerine dağıtılan resmi yazıya da yansıdı.