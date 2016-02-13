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Akşam: Paralel yapı, Erdoğan ve ailesi için 17 Aralık'tan önce Silivri'de koğuş hazırlatmış

Silivri Cezaevi'nin içine bakanlar için de ayrı koğuşlar inşa ettirildiği ileri sürüldü

13 Şubat 2016 11:09

Akşam gazetesi, Gülen cemaati için iddia 'paralel yapı'ya bağlı polislerin 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarından önce dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ve ailesi için Silivri'de 2 No'lu koğuşu hazırlattığını iddia etti.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'nun imzasıyla bugün (13 Şubat 2016) manşetten verilen haberde, "Silivri Cezaevi’nin içine, Erdoğan'la birlikte, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bakanların da yatacağı koğuşların inşa ettirildiği" ileri sürüldü. 

"Erdoğan ve ailesi için hazırlanan o koğuşlarda bugün, yine aynı koğuşların hazırlanması talimatlarını veren ‘paralel örgüt’ün militanları yatıyor" diyen Kelkitlioğlu, "Unutmadan, tüm anlattıklarım, şu anda örgütten tutuklu eski polis müdürü Yakup Saygılı’ya bir şeyler hatırlattı mı acaba, çok merak ediyorum" diye sordu.

Akşam gazetesinin bugünkü birinci sayfası şöyle:

 

 

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