Akşam muhabirinin Trump'ın damadıyla röportajı 'uydurma' çıktı

Akşam gazetesi muhabiri Yavuz Atalay'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile yaptığını iddia ettiği röportajın ‘yalan haber' olduğu ortaya çıktı.

The Daily Caller'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Akşam gazetesinin haberinde Kushner'dan alıntı yapılan sözlerin ‘uydurma' olduğunu söyledi.

DC'nin iletişime geçtiği Atalay da haberin ‘uydurma' olduğunu kabul etti.

Habere Kushner ile Selfie'sini de koymuştu

Perşembe günü Akşam'da yayınlanan haberde Atalay, Kushner'ın Türk basınında ilk kez kendilerine konuştuğunu iddia ederek, ‘Mantıklı olan Türkiye ile birlikte hareket etmek' başlığını kullanmıştı.

Atalay bu haberde Kushner'ın, "Erdoğan da Türkiye'yi büyük yapacak, aynı ABD gibi. Çalışmalarını takdirle izliyoruz" dediğini iddia etmişti.

Atalay iddialarına Kushner'ın, "Amerika ile Türkiye'nin ve diğer ülkelerin ortak çalışmaları terörü sonlandıracaktır. Bu konuda samimi adımlar atıyoruz ve Türkiye'nin de samimiyetine güveniyoruz" ve "Ekonominiz güven veriyor" dediği iddialarını eklerken, habere Kushner ile çektiği bir selfie'yi de koymuştu.

Beyaz Saray: Makale tamamen üretim

Atalay ayrıca ABD Başkanı'nın eşi Ivanka Trump'ın kendisine "Türkiye'yi sevdiğini, Jared'in Türkiye'nin ekonomisini övdüğünü" söylediğini de iddia etmişti.

Beyaz Saray, Ivanka Trump'ın sözleri hakkında özel bir yorum yapmazken, makalenin ‘tamamen üretim' olduğunu belirtti.

The Daily Caller'ın haberine göre Atalay, "Bu bir röportaj değildi. Kushner'ın ve Ivanka'nın ofisinden veya Beyaz Saray'dan izin almadım. Haberde de söylediğim gibi 1-2 dakikalık bir konuşmaydı" dedi.

Kushner'dan yaptığı alıntıların doğru olup olmadığının sorulması üzerine Atalay, "Bunu söylemedi. Ona, ‘Trump gibi, Erdoğan'ın da Türkiye'yi yeniden büyük yapacağını düşünüyor musunuz?' diye sordum ve o da (Kushner) sadece ‘Evet, öyle' dedi" diye kendini savundu.