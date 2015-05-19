Akşam: MİT TIR'ları ihanetini yapanlar Allah'ı hesaba katmadılar!

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, MİT TIR'larını durduran savcıların tutuklanmasına ilişkin olarak, "MİT TIR’larını durdurmak için kullanılacak ara yolları bile tespit eden hainler, tek bir ayrıntıyı gözden kaçırmıştı. O ince hesaplar yapılan ara sokaklarda bulunan bir caminin minaresinin en tepesine monte edilen kamera bütün ihaneti gözler önüne serdi" iddiasında bulundu. "İhbarcının kullandığı araç, kullandığı ankesörlü telefon o kameranın kaydettiği görüntülere girdi" diyen Kelkitlioğlu, "Bu ihanete imza atanlar bütün olasılıkları hesap etmişlerdi ancak Allah’ı hesaba katmamışlardı" ifadesini kullandı.

Kelkitlioğlu'nun Akşam'da "Allah’ı hesaba katmadılar" başlığıyla yayımlanan (19 Mayıs 2015) yazısı şöyle:

Her şey düşünülmüştü.

Kusursuz bir organizasyondu. Amerikan filmlerini aratmayacak bir plan yapılmıştı.

Jandarma İstihbarat içinde günlerce süren hazırlıklar yapılmıştı.

İhbarcının ankesörlü telefonda kullanacağı telefon kartını nereden alacağından tutun da, hangi ankesörlü telefonu kullanacağına kadar bütün ayrıntılar masaya yatırılmıştı.

Bütün hazırlıklar tamamlanmış ve düğmeye basılmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ihanet operasyonu olan Adana’daki MİT TIR’larının durdurulması skandalından bahsediyorum. Bugün skandalın sorumlularının hesap vermeye başladığı operasyondan.

Hemen hemen bütün ayrıntılar hesap edilmişti ancak hesap etmedikleri ilahi adaletti.

Nasıl mı?

MİT TIR’larını durdurmak için kullanılacak ara yolları bile tespit eden hainler, tek bir ayrıntıyı gözden kaçırmıştı.

Bu, öyle bir ayrıntı ki imza atılan ihanetin bütün netliğiyle ortaya çıkmasına neden oldu.

Şimdi sıkı durun!

O ince hesaplar yapılan ara sokaklarda bulunan bir caminin minaresinin en tepesine monte edilen kamera bütün ihaneti gözler önüne serdi. İhbarcının kullandığı araç, kullandığı ankesörlü telefon o kameranın kaydettiği görüntülere girdi.

Bu ihanete imza atanlar bütün olasılıkları hesap etmişlerdi ancak Allah’ı hesaba katmamışlardı.