Akşam: Güvenli bölge için ilk adım atılıyor, sıfır noktasına ABD füze sistemi konuşlandırılacak

Akşam gazetesi, 'Suriye krizinin başladığı günden bu yana, Ankara'nın savunduğu 'Güvenli Bölge'' için ilk adımın atıldığını öne sürdü. "Güvenli Bölge için füze kalkanı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Afrin-Cerablus arasında yer alan ve "“Münbiç" olarak bilinen 90 km'lik alan "Güvenli Bölge" olarak ilan edilecek. Bölgenin DAEŞ unsurlarından tamamen temizlenmesi ve süreç içinde yaşanabilecek olası sızmalara karşı, kara savaşlarının en etkili silahlarından olan ve 92 km'lik menzili bulunan ABD’nin HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) füze bataryaları da sınır hattının Türkiye tarafına konuşlandırılacak" ifadeleri kullanıldı.

Mahmut Gürer'in imzasıyla yayımlanan (25 Nisan 2016) haber şöyle:

Suriye krizinin başladığı günden bu yana, Ankara'nın savunduğu "Güvenli Bölge" için ilk somut adım atılıyor. Türkiye ile ABD arasında yürütülen son görüşmelerde, sınırın Suriye tarafından "Güvenli Bölge" oluşturulması konusunda büyük oranda uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Buna göre Afrin-Cerablus arasında yer alan ve "“Münbiç" olarak bilinen 90 km'lik alan "Güvenli Bölge" olarak ilan edilecek. Bölgenin DAEŞ unsurlarından tamamen temizlenmesi ve süreç içinde yaşanabilecek olası sızmalara karşı, kara savaşlarının en etkili silahlarından olan ve 92 km'lik menzili bulunan ABD’nin HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) füze bataryaları da sınır hattının Türkiye tarafına konuşlandırılacak.

DAEŞ'e karşı ılımlı

Akşam'ın, savunma ve diplomasi kaynaklarından edinliği bilgiye göre, "Güvenli Bölge" için izlenecek yol haritası da büyük oranda netleşti. DAEŞ terör örgütünün Münbiç hattında tamamen çıkarılmasında, Türkmen güçlerinin öncülüğündeki ılımlı muhalefet aktif rol oynayacak. Bu kapsamda ılım muhaliflere, silah ve mühhimat desteği artırılacak.

Obüslerle birlikte vuracak

DAEŞ unsurlarının Münbiç hattından çıkarılmasında, sınırın Türkiye tarafından yapılacak yoğun füze, top ve obüs atışları ile Ilımlı Muhaliflere destek verilecek. ABD’nin çok namlulu HIMARS Füze Bataryalarının da, bu çerçevede sınır hattına konuşlandırılacağı öğrenildi.

Fezleke çıkarmaya ihtiyaç yok

Sınırın Türkiye tarafında daha önce de, ABD’ye ait Patriot füze batarya sistemleri bulunuyordu. Çok namlulu HIMARS Füze Bataryaları'nın, Patriot sistemlerinin sınır hattına yerleştirildiği prosedüre uygun olarak konuşlandırılacağı ve bunun için TBMM'den tezkere çıkarılmasına gerek olmadığı da bildirildi.

Mobil sistemle tam verim

Kara savaşlarının en etkili silahlarından olan HIMARS Füze Bataryaları, mobil özelliği sayesinde yer değiştirerek bölgedeki gelişmelere göre konumlanacak.

Kolaylaştıracak

TSK'nin Fırtına Obüsleri ile ABD'nin HIMARS bataryaları, DEAŞ hedeflerini birlikte vurarak ılımlı muhaliflerin bölgeyi kontrol altına almasını kolaylaştıracak. Savunma kaynakları HIMARS bataryalarının önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gönderilerek, planlanan noktalara yerleştirileceğini doğruladılar.