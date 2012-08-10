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Akşam gazetesi 6 yazarını işten çıkardı

Küçükkaya, kararın siyasi nedenlerle alınmadığını ve ekonomik dar boğaz nedeniyle radikal kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı

10 Ağustos 2012 14:58

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Serdar Akinan, Nagehan Alçı, Burhan Ayeri, Ali Saydam, Turgay Şeren ve Barış Bardakçı'nın gazetedeki işlerine son verildiğini açıkladı. Güneş gazetesinde yazan Ahmet Çavuşoğlu'nun da yazılarına son verildi.

Küçükkaya, kararın siyasi nedenlerle alınmadığını ve ekonomik dar boğaz nedeniyle radikal kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı.

Küçükkaya Twitter hesabından şunları yazdı:

"Bugun Aksam gazetesi yeni yapilanma cercevesinde bazi kose yazarlariyla yollarini ayirmak durumunda kaldi. Her biri cok degerli isimlerdir. Artik beraber calisamayacagimiz icin uzuntu duydugum arkadaslarima sonsuz tesekkurler ederim. Katkilari icin minnettarim. Tek bir muhabir veya editor arkadasim yapilanma kapsaminda isini kaybetmedi, kaybetmeyecektir. Butun derdim, Aksam Gazetesi'ni daha da guclendirerek, gelecege tasimaktir. Cok caba harcadik, yapilanarak guclenecegimize inancim tamdir. Ben, asik oldugum 'gazetecilik' icin yapabilecegim her turlu katkiyi yapmaya, bazi radikal kararlara almaya uzulerek de olsa mecburdum. Benim icin bugun oldugu gibi ozel haberlerle dolu gazete yapmak ve bugun oldugu gibi maaslari odeyebilmekten buyuk mutluluk yoktur."

Serdar Akinan twitter'dan şunları yazdı: "Sevgili İsmail Küçükkaya Akşam yönetimi adına arayarak yazılarıma son verildiğini tebliğ etti. Başta yazı işlerinin cefakar çalışanları olmak üzere aynı çatı altında olmaktan onur ve mutluluk duyduğum herkese teşekkürü borç biliyorum."

Bundan böyle Twitter hesabına ağırlık vereceğini ifade eden Akinan, "Mesleğimi icra edebileceğim bu mecradan başka yer kalmadı" açıklamasını yaptı.

Ali Saydam ve Burhan Ayeri Gazete A24’e çok özel açıklamalarda bulundu.

Ali Saydam konuyla ilgili “gazetenin ekonomik koşullar ve yeni stratejisi gereği nedeniyle böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Ben Akşam gazetesinden çok şey öğrendim” açıklamalarında bulundu. Hükümetin baskıları nedeniyle işten çıkarıldıkları iddialarına da açıklık getiren Saydam “İşten çıkarılan 7 köşe yazının da farklı siyasi görüşte olması bu durumun hükümetle bir alakasının olmadığının göstergesidir. Ben 6 yıldır Akşam’da çalışıyorum ve bir kez bile hükümetten bana karşı bir uyarı olmamıştır” şeklinde konuştu ve gazete için iyi dileklerde bulundu.

Akşam gazetesiyle yollarını ayıran bir diğer isim olan Burhan Ayeri de şu açıklamalarda bulundu; “kimseye kırgın değilim. Akşam çok başarılı bir gazete ve çok yaşasın. Hükümetten baskı olduğunu düşünenler var ama ben kesinlikle bir baskı olduğunu düşünmüyorum ve asla kızgın değilim.”

 

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