Akşam: FETÖ, Kaynak Holding'de çalışan 2 kişiyi polis yaptı; 17-25 Aralık'ta devleti dinletti

Akşam gazetesi, Kaynak Holding'de sigortalı olarak çalışan iki kişinin Gülen cemaati tarafından polis yapıldığını öne sürdü. "Darbeye kaynak olmuşlar" başlığıyla yayımlanan haberde, "17 Aralık darbe girişiminde teknik dinlemelerde görevli polis S. S., 2005'te Kaynak Holding bünyesindeki Doruk Eğitim Hizm. Tic. AŞ.'de sigortalı olarak çalışmış. Ardından polislik sınavını kazanan S.S. hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen emniyetin teknik takip bürosuna atanmış. Süreçte aktif rol alan S.K.'nın da 2011 SGK kayıtlarına göre Kaynak Holding bünyesindeki Gökkuşağı Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş. 'de çalıştığı ortaya çıktı. S.K. da tıpkı S.S. gibi polislik sınavının ardından teknik takip büroya atanarak 17-25 Aralık'ta dinlemeler yapmış" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, "Kayyumlar tarafından tespit edilen SGK dökümlerinin 17-25 Aralık yolsuzluk davasını yürüten savcılara gönderildiği, her iki ismin de emniyetteki 'paralel yapılanma' soruşturmalarında şüpheli oldukları" öne sürüldü.

Akşam gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan (24 Aralık 2016) haber şöyle:

FETÖ/PDY için faaliyet gösteren Kaynak Holding’e mahkeme kararıyla atanan kayyumlar şirketin geçmişine ait yaptıkları incelemelerde paralel yapının hükümete darbe girişimi için emniyete nasıl sızdığını kanıtlayan belgeler ele geçirildi. 17-25 Aralık darbe girişiminde görev alan ve paralel yapıya yönelik yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında yer alan iki polisin Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerde çalıştığı tespit edildi.

17 Aralık darbe girişiminde teknik dinlemelerde görevli polis S. S., 2005'te Kaynak Holding bünyesindeki Doruk Eğitim Hizm. Tic. AŞ.'de sigortalı olarak çalışmış. Ardından polislik sınavını kazanan S.S. hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen emniyetin teknik takip bürosuna atanmış. Paralel polis S.S. burada o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bakanları dinlemiş.

Paralelin pazarlamacısı

İncelemelerde 25 Aralık darbe girişiminde aktif rol alan S.K.'nın da 2011 SGK kayıtlarına göre Kaynak Holding bünyesindeki Gökkuşağı Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş. 'de çalıştığı ortaya çıktı. S.K. da tıpkı S.S. gibi polislik sınavının ardından teknik takip büroya atanarak 25 Aralık'ta dinlemeler yapmış.

Belgeler savcılıkta

- Kayyumlar tarafından tespit edilen SGK dökümleri 17-25 Aralık Kumpas davasını yürüten savcılara gönderildi. Her iki ismin de emniyetteki paralel yapılanma soruşturmalarında şüpheli oldukları belirtildi.

Zaman'ın taşra matbaasına kayyum

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, "FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında ve örgüt faaliyetlerine destek olacak şekilde kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması" gerekçesiyle bir kayyum ataması daha yaptı. Feza Gazetecilik AŞ'nin Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon'daki matbaalarının sahibi olarak görünen firmalar ile Cihan Haber Ajansı'nın canlı yayın araçları ve teknik malzemelerinin verildiği FİA şirketine kayyum atandı.

4 kişi aranıyor

Isparta'da başlatılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında akademisyen M.N.T., işadamı M.M.D. ile O.Ö. ve Z.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.