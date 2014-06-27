Akşam: Biri kuvvet komutanı 40 general ve amiral paralel yapıdan

Akşam gazetesinin bugün manşetten duyurduğu haberinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde biri kuvvet komutanı olmak üzere 40 general ve amiralin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaati adına faaliyette bulunduklarını yazdı.

Haberde, “Derin örgüte hizmet eden paşaların, 20’si ‘tuğgeneral’ ve 5’i bölge komutanı. 7’si ‘tuğamiral’, diğerleri ‘tümgeneral’ ve ‘tümamiral’ düzeyinde. Özel ekibin ulaştığı en sarsıcı gerçek, çok önemli bir kuvvet komutanının paralel yapıyla çok yönlü işbirliği içinde olduğu” ifadesine yer verildi.

Akşam gazetesinin bugünkü (27 Haziran 2014) nüshasında yayımlanan, “Karargahta 40 paralel paşa” başlıklı haber şöyle:

‘Karargahta 40 paralel paşa’

Derin yapının yuvalandığı TSK’da ‘paralelci paşa’ avı… Başbakan’ın talimatıyla üç aydır çalışan ekip 40 general ve amiralin örgüte çalıştığını tespit etti. Bir kuvvet komutanı da paralellere hizmet ediyor. Temizlik Yüksek Askeri Şura'dan önce...

Paralel örgütün yoğun şekilde sızdığı kurumların başında gelen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ‘darbeci avı’ için düğmeye basıldı. Bizzat Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan özel ekip, derin örgütü deşifre etmek için 3 aydır çalışıyor.

‘Çok yönlü işbirliği’

Şu ana kadar 40 general ve amiralin ‘paralelci’ olduğu belirlendi. Derin örgüte hizmet eden paşaların, 20’si ‘tuğgeneral’ ve 5’i bölge komutanı. 7’si ‘tuğamiral’, diğerleri ‘tümgeneral’ ve ‘tümamiral’ düzeyinde. Özel ekibin ulaştığı en sarsıcı gerçek, çok önemli bir kuvvet komutanının paralel yapıyla çok yönlü işbirliği içinde olduğu. Belirlenen isimlerin görev yaptığı yerlere bakıldığında; komutanlıkların adli müşavirlikleri, kurmay başkanlıkları, istihbarat, personel gibi kritik birimlerinin başkanlıkları, paralel yapının ele geçirdiği yerler.

‘Kadrolaşma yüzde 50’

Birimlerin yalnız başkanlıkları değil, aşağı doğru hemen hemen bütün personel yapılanması paralelci askerlerden oluşuyor. Askeri yargıda ise biri ‘general’, diğeri ‘amiral’ olmak üzere iki ‘paşa’ belirlendi. Askeri yargıda, derin örgüte çalışmayan az sayıda rütbeli subay pasif görevlere kaydırıldı. Albay ve altındaki rütbelerde örgütün kadrolaşma oranı yüzde 50 civarında. Yani her iki subaydan biri paralelci.

‘Ya şantaj ya sicil suikastı’

Paralelci paşaların çoğu, derin yapıya gönüllü olarak çalışan kişiler. Bir kısmı ise çeşitli şantajlarla örgüte hizmet etmek zorunda bırakılmış. Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının istihbarat birimlerinde örgütlenen paralelci askerler, kurumda çalışan bazı kadın personeli kullanarak üst düzeydeki subayları tuzağa düşürüyor. Şantaj yaparak istediği gibi kullanıyor.

‘Listeye sabotaj önlemi’

Orduya sızmış paralelci subayların belirlenmesinin ardından, önümüzdeki ağustos ayında Yüksek Askeri Şurası’nda gerekli işlemler yapılacak. TSK kulislerindeki iddiaya göre ise kritik görevlerdeki bazı generallerin, YAŞ toplantısı beklenmeden, idari yetki kullanılarak pasif yerlere çekilmesi de gündemde. Paralelci olduğu tespit edilen albaylar arasında bu yıl generallik bekleyenler de var. Özel ekip, paralelci olmadığı halde tasfiye listesine kimsenin girmemesi ve çalışmayı paralelcilerin sabote etmesini önlemek için çok titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor.