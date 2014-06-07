Akşam: Başbakan’ı İstanbul’da vuracaklardı

Akşam gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Sultangazi Belediyesi’nin ek hizmet binasının açılışına katıldığı 31 Mayıs günü, silahlı saldırıdan son anda kurtulduğunu yazdı.

Akşam gazetesinin iddiasına göre, açılışın ardından makam aracına binen Erdoğan, vatandaşların arasından ilerlemeye başladı. Hareket halindeki otomobili ve Başbakanlık konvoyu bir süre sonra yavaşladı. Bu sırada konvoyun yanından yaya olarak ilerleyen korumalar kalabalığın arasında bir şahsın elinde silah gördü. Polislerin kendisine hamle yaptığını gören şahıs, elindeki silahı Başbakan'ın otomobiline doğru fırlattı. Üç koruma polisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, sivil bir otomobile bindirilerek gözaltına alındı.

Akşam gazetesinin bugünkü (7 Haziran 2014) nüshasında Özkan Tamirak imzasıyla yayımlanan, “Başbakan’ı vuracaklardı” başlıklı haber şöyle:

‘Başbakan’ı vuracaklardı’

İstanbul Sultangazi’de açılışa katılan Başbakan’a silahlı saldırı planlandığı ortaya çıktı. Kalabalığın içindeki eli silahlı saldırganı fark eden korumalar, suikastı son anda engelledi. Saldırganın 32 yaşında F.Y. isimli şahıs olduğu öğrenildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir suikast planı daha ortaya çıktı… İstanbul Sultangazi Belediye Başkanlığı Ek Hizmet binası açılışına katılan Başbakan’a silahlı saldırının koruma polisleri tarafından son anda engellendiği ortaya çıktı. Açılışın ardından makam aracına binen Erdoğan, vatandaşların arasından ilerlemeye başladı. Hareket halindeki otomobili ve Başbakanlık konvoyu bir süre sonra yavaşladı. Bu sırada konvoyun yanından yaya olarak ilerleyen korumalar kalabalığın arasında bir şahsın elinde silah gördü. Polislerin kendisine hamle yaptığını gören şahıs, elindeki silahı Başbakan'ın otomobiline doğru fırlattı. Üç koruma polisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, sivil bir otomobile bindirilerek gözaltına alındı. Suikastçının Başbakan’ın otomobiline doğru fırlattığı silahın şarjörünün boş olduğu ancak namluya sürülmüş bir adet 9 mm çapında mermi bulunduğu tespit edildi. Polisler, saldırganın 32 yaşında F.Y. olduğunu belirledi. Zanlı F.Y. sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltında tutulan ve bağlantıları incelenen F.Y.’nin akli dengesinin yerinde olduğu ve örgüt bağlantısı bulunmadığı tespit edildi. Zanlıyı sorgulamak için Ankara'dan 4 terör uzmanı gönderildi. Çapraz sorguya alınan F.Y.’nin ifadesinde market işlettiği, amacının Başbakan’ı vurmak değil, sadece korkutmak olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının ayrıca komutanlar cezaevinde tutulduğu için Erdoğan'a kin beslediğini söylediği öne sürüldü. F.Y.’nin çelişkili ifadeleri nedeniyle tüm bağlantıları araştırılıyor.