 Aksakallı'nın  darbecilerin tutulduğu odaya girme görüntüleri 

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK\'da darbeci general Semih Terzi\'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir\'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı dava dosyasına giren görüntülerde, dönemin ÖKK komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın darbecilerin tutulduğu odaya girdiği gözüküyor.

Görüntülerde, Zekai Aksakallı yanındakilerle birlikte, daha önce teslim alınarak bir odaya götürülen darbeci askerlerin konulduğu odaya giriyor. Bu sırada koridorda çok sayıda silahlı kişi gözüküyor. Bir süre sonra Aksakallı\'nın tekrar odadan çıkıyor.

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