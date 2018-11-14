Aksa, doğalgaz santralini kapatıyor

Aksa Enerji, Manisa'daki doğalgaz çevrim santralinin lisans iptali için EPDK'ya başvurdu. Şirketin, santrali döviz bazlı getiri sağlayacak bir başka ülkeye taşıyacağı belirtiliyor.

Dünya gazetesinden Mehmet Kara’nın haberine göre Türkiye’nin önde gelen enerji oyuncularından Aksa Enerji, Manisa’da bulunan doğalgaz santralinin lisansının iptali talebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı gittikçe azalan santralin, yurt dışında dolar bazlı getiri ile yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanılması planlanmaktadır.” denildi.

Aksa Manisa Doğalgaz Santrali’nin yurt dışına götürebileceği belirtiliyor. Ancak henüz bir ülke belirlenmiş değil.

Yurt dışında üç santrali var

Aksa Enerji, daha önce de verimliliği düşük doğalgaz ve fuel oil ile çalışan santrallerini kapatarak yurt dışına taşımıştı. Şirketin halen Madagaskar, Gana ve Mali'de işettiği üç santral bulunuyor. Aksa Enerji yurt dışındaki bu santrallerinde ürettiği elektriği garantili fiyattan ilgili ülkelerin bu konuyla görevli şirketlerine satma hakkına sahip. Söz konusu santraller döviz cinsinden gelir elde ettiği için Aksa Enerji'nin bilançosuna olumlu katkıda bulunuyor.