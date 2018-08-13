Aksa Akrilik'ten yüzde 20 daralma kararı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, hammadde fiyatlarındaki yükseliş ve pazardaki daralmayla 16 Ağustos'tan itibaren üretim kapasitesini yüzde 20 daraltacak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz, hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme ve pazarımızdaki daralmalar nedeniyle 16 Ağustos 2018 tarihinden itibaren üretim faaliyetlerinde yaklaşık %20 oranında kapasite azaltımına gidecektir.

315 bin/ton yıl üretim kapasitesine sahip olan Dünya'nın en büyük ve Türkiye'nin tek akrilik elyaf üretim tesisi olan Şirketimiz son 5 faaliyet döneminde yaklaşık %98,6 kapasite kullanım oranına ulaşmış olup belirsizliklerin ortadan kalkması ile tekrar tam kapasite üretime ulaşmayı hedeflemektedir. Tam kapasiteye tekrar dönüldüğünde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Yalova merkezli şirketin bin 200'den fazla çalışanı ve 50'nin üzerinde ülkede 300'e yakın müşterisi bulunuyor.

Aksa Akrilik hisseleri saat 12.43'te yüzde 6.99 düşüşle hareket ediyor.