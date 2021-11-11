Aksa Akrilik’ten 27.5 milyon dolar yatırımla yeni üretim tesisi

Arilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Triko, aktif giyim, teknik tekstil ve el örgüsü gibi sektörlere yönelik üretim hedefiyle 27,5 milyon dolarlık yatırım yapacak. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, akrilik elyafın yeni kullanım alanlarına öncelik verdiklerini, Aksafil yatırımıyla ilk kez Air Jet İplik Eğirme teknolojisi ile high bulk (hacimli) akrilik iplik üreteceklerini belirtti.

Taş, yeni yatırımın Türk ve Japon mühendislerin 3 yıllık ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını ve yeni makine patentleri alındığını açıkladı.

Yatırımın ilk fazında yılda 2 bin 500 ton, ikinci etabında ise yılda 7 bin 500 ton iplik üretileceğini belirten Taş; “Aksa Akrilik’in 50. yılında hayata geçirmekten gurur duyduğumuz Aksafil, aslında dünyada ilk kez uygulanan bir teknolojiyi sektöre sunuyor. İlk defa Aksafil’de yüzde 100 akrilik high bulk airjet ve corespun iplik üreteceğiz. Lideri olduğumuz düz örme sektörü ve hacimli ipliğe, Air Jet İplik Eğirme teknolojisiyle yeni bir iş modeli ve heyecan getirirken, genişleyen iş alanlarımızda da özel ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yeni teknolojiyle dakikada 550 metre iplik çıkış hızı gerçekleşecek

Taş, neden Air Jet İplik Eğirme teknolojisini tercih ettiklerini şu sözlerle anlattı:

“Ürünlerde daha az tüylülük ve daha net bir görünüm sağlayan sistemle dakikada 550 metre iplik çıkış hızı gerçekleştiğinden, maliyet düşüyor ve verimlilik artıyor. Yüksek nem emiliminin yanı sıra, diğer iplik eğirme sistemlerine kıyasla boncuklanma, aşınma ve yıkamaya karşı yüksek dirence sahip, işlevsel bir teknoloji. İplik sektörüne örnek olacak tesisimize tüm müşterilerimizi davet ediyoruz.”