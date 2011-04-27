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Dünya

Akrobatın ölüme uçtuğu an!

Londra’nın güneyinde düzenlenen ’insan gülle akrobasi’ gösterisinde güvenlik ağının kopması sonucu 23 yaşındaki akrobat hayatını kaybetti.

27 Nisan 2011 03:00

T24 - Londra’nın güneyinde düzenlenen ’insan gülle akrobasi’ gösterisinde güvenlik ağının kopması sonucu 23 yaşındaki akrobat hayatını kaybetti.  



Olay anı amatör bir fotoğrafçı tarafından görüntülendi.

Olay, Maidstone yakınlarındaki Detling bölgesinde, Paskalya tatili sırasında büyük bir kalabalığın önünde yapılan gösteri sırasında meydana geldi. İçine girdiği top’un ateşlenmesiyle 15 metreya fırlayan akrobat, namlunun geri tepmesi sonucu güvenlik ağının kopmasıyla yere çakıldı. Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan akrobatın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kent polisi, isminin Mett olduğu anlaşılan 23 yaşındaki akrobatın yere çarpma sonucu başına ve boynuna aldığı ciddi darbeler nedeniyle öldüğünü açıkladı. Polis BBC’ye yaptığı açıklamada, akrobatın ’insan gülle’ numarası yaptığını ama güvenlik ağının koptuğunu söyledi.

Çocuklarıyla birlikte gösteriyi izleyenler arasında bulunan 38 yaşındaki Luke Adams, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada izleyenlerin önce bunun da gösterinin bir parçası olduğunu düşünerek şaşırdıklarını söyledi.



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