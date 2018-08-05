Akrep Nalan evini Aziz Nesin Vakfı'na bağışladı

Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, yaşadığı evini 1973 yılında Aziz Nesin tarafından kurulan, Nesin Vakfı’na bağışladı.

Birgün'den Seda Balmumcu'nun haberine göre, Akrep Nalan, çocuğu olmadığı için uzun zamandır evinin nereye başlayacağını düşündüğünü belirterek, “Dünyada yaşadığın sürece mal mülk ediniyorsun benim çocuğum olmadığı için uzun zamandır nereye bağışlasam diye düşünüyordum, bir takım araştırmalar yaptım, bu konuda en iyi çalışan vakfın Nesin Vakfı olduğuna karar verdim” dedi.

Nesin Vakfı ve Nesin Matematik Köyü’nü ziyaret ettiğini, vakfın öğrencilerine pozitif bilimlerden sağlık hizmetlerine, tarımdan inşaat işçiliğine pek çok konuda yetkin olmasını sağlayan bir eğitim veren ve aydın gençler yetiştiren Köy Enstitüleri gibi çalıştığını ifade eden Akrep Nalan, “Evimde ölene kadar ben oturacağım, öldükten sonra da gönlüm rahat olacak. Yıllardır verdiğim emeğin karşılığı olan evim iyi değerlendirilecek diye düşünüyorum”

Aydın gençler yetişsin

“İnsanlar bir şeyler bırakmak istiyorlar ben de bir okul açsam diye düşündüm ama böyle bir servetim yok. Tek başına bireysel olarak bir şeyler yapmak çok zor ama bu konuda kurumlaşmış, bu konuya gönül vermiş insanlar var ve onlara destek vermek önemli” diyen Füsun Nalan Açın, “Dünya malı dünyada kalıyor. Bizden sonra gelecek kuşaklar iyi eğitim görürler, bu ülkeye faydalı bireyler olurlar, vatansever, Atatürkçü, aydın gençler olarak yetişirler. O gençlerin Nesin Vakfı’ndan yetişeceğine inanıyorum. İnandığım güzel çalışmalar yapan başka dernekler de var tabii ama ev bir tane olunca seçim yapmam gerekti hepsinin arasından araştırıp eledim ve Nesin Vakfı’nda karar kıldım” dedi.

Müdürü anlattı: Nalan hanım bir kapı açtı

İstanbul Çatalca’da 1972’de Aziz Nesin’in kurduğu, yüzlerce çocuğu yetiştiren Aziz Nesin Vakfı’nın Müdürü Süleyman Cihangiroğlu, bu bağış karşısında çok mutlu olduklarını ifade etti. “İyi işler yaptığımızın farkındaydık ama birilerinin bizi uzaktan izliyor olması ve tabiri caizse takdir etmesi çok hoşumuza gitti” diyen Cihangiroğlu, Nalan Hanım’ı gıyabında biz de tanıyoruz. Uzaktan bizi izlemesi ve böyle bir bağış yapmak istediğinde aklına bizim gelmemiz çok sevindirici bir şey. Vakfımızdan faydalanacak çocuklarımız için Nalan Hanım’a bir teşekkür borcumuz var” dedi.



Akrep Nalan’ın bağışı kendi doğum gününde yaptığını ve bunu kendisine doğum günü hediyesi olarak lütfettiğini söylediğini ifade eden Cihangiroğlu, “Nalan Hanım’ın çok zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve çok çalışarak bugünkü varlığını elde ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar emeğinin sonunda biriktirdiği şeyi bizimle paylaşıyor olması ve bunu kendine doğum günü hediyesi olarak lanse etmesi çok büyük incelik çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Cihangiroğlu, “Nalan Hanım’ın bir isteği de bunun başka insanlara da bir kapı açması başka insanların da buradan yola çıkarak Nesin Vakfı ve Nesin Vakfı gibi kurumlara destek olmasının yolunu açacağı yönünde bir umudu vardı. Bizi bilen bilmeyen herkesin bir parça araştırma yaparak bize ve bizim gibi kurumlara bağış yapmaları bizi çok mutlu edecektir. Nalan hanıma ve gıyabında destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.