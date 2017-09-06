'Akrep kurtarışı'nın mucidi Higuita, milletvekilliğini reddetti

Siyasi parti kurma hazırlıkları içinde olan FARC'ın teklif yaptığı efsane kaleci Rene Higuita, teklifi reddetti. Kolombiya Milli Takımı'nın formasını 68 kez giyen ve 'akrep kurtarışı'nın mucidi olan Higuita, teklifi reddetme gerekçesi olarak 'esas tutkusunun futbol olmasını' gösterdi.

GazeteDUVAR'ın Telesur'dan çeviri haberine göre Kolombiya’da Alternatif Devrimci Güç (FARC) adıyla yoluna yasal siyasi parti olarak devam etme kararı alan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ülkenin efsane milli takım kalecisi Rene Higuita’ya milletvekilliği teklif etti. Higuita verdiği yanıtta, “kendisini FARC milletvekilliği için yeterince kalifiye hisstemediğini” söyleyerek öneriyi kibarca geri çevirdi.

Telesur sitesinde yayınlanan habere göre FARC lideri Rodrigo Granda Higuita’ya davet mesajında, “Rene her neredeysen seni kocaman kucaklıyorum. Umarım bize yardım edebilirsin ve umut ediyorum ki senato ve hatta belki de başkanlık listesinden vekil seçilebilirsin” demişti.

"Benim tutkum futbol"

68 defa milli formayı giyen Rene Higuita ise teklifi ‘futbolun varoluşunun merkezi ve tutkusu olduğu için’ reddettiğini ifade etti. Bunun üzerine Granda bir tweet atarak, “Seni kocaman kucaklıyorum. Barış için yaptıklarına teşekkür ediyorum” dedi. Oyuncu olduğu dönemde özgün kurtarışlarıyla tanınan Higuita şu anda Medellin’de bulunan Atletico Nacional kulübünde kaleci antrenörlüğü yapıyor.