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Dünya

Akreditasyonu iptal edilen gazeteciler yargıya gitti

Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi öncesi 32 gazetecinin akreditasyonu iptal edilmişti

11 Ağustos 2017 05:19

Almanya Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi öncesi akreditasyonu iptal edilen gazeteciler açıklama istiyor. Zirveyi izleyemeyen gazeteciler Alman Federal Basın Dairesi hakkında şikayette bulundu.

Berlin İdare Mahkemesi'nden yapılan açıklamada 6-7 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi öncesi güvenlik gerekçesiyle akreditasyonu iptal edildiği için şikayette bulunan 9 gazetecinin, iptal kararının yasalara uygun olup olmadığının tespit edilmesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, gazetecilerin şikayetinin değerlendirildiği ve suçlamalar doğrultusunda Basın Dairesi'nden yazılı bir yanıt talep edileceği kaydedildi. Mahkeme sözcüsü, şikayetle ilgili davanın ise daha sonra görüleceğini, ancak bu yıl içinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazetecilerin şikayeti ile ilgili bir açıklama yapan Alman Gazeteciler Birliği'nden Cornelia Hass, ne Federal Emniyet Dairesi'nin ne de Federal Basın Dairesi'nin gazetecilere karşı alınan önlemle ilgili sağlam bir gerekçe sunduğunu söyledi. Hass, bu nedenle üyelerinin karşı karşıya kaldığı muamelenin yasal olup olmadığının incelenmesi için mahkemeye gittiklerini kaydetti.

Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi öncesi 32 gazetecinin akreditasyonu iptal edilmiş ve söz konusu gazetecilerin ismi Federal Emniyet Dairesi'nin isim listesinde yer almıştı.

 

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