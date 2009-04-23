Akreditasyon iptaline mahkeme 'dur' dedi

Başbakanlık tarafından akreditasyonu iptal edilen gazetecilerden Milliyet muhabiri Abdullah Karakuş’un yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuruya Başbakanlık’ın itirazı da reddedildi. Karakuş’a yeniden akreditasyon yolu açıldı.



Başbakanlık tarafından akreditasyonu iptal edilen yedi gazeteciden Milliyet gazetesi muhabiri Abdullah Karakuş, bu işleme karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Karakuş’un akreditasyonunun iptali işleminin yürütmesini durduran Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz eden Başbakanlık’ı haksız buldu.



Bu kararla, Karakuş’un Başbakanlık muhabirliği akreditasyonunun iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması kesinleşti. Başbakanlık, Karakuş’un avukatlarına yazı göndererek, akreditasyonun yenilenmesi için gerekli belgeleri istedi.



Basın özgürlüğü vurgusu



Başbakanlık’ın akreditasyon iptali işlemine karşı Milliyet gazetesinin avukatları Ahmet Çörtoğlu ve Seçil Özdikmenli aracılığıyla dava açan Karakuş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından da haklı bulundu.



Karakuş’un “akreditasyon iptali işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması” istemiyle açtığı davada ilk sözü Ankara 9. İdare Mahkemesi söyledi. Mahkeme, basın özgürlüğü ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, işlemin yürütmesini durdurdu. Başbakanlık bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, itirazı haksız bulduğunu belirterek reddetti.

Mahkemenin gerekçeli kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.



Yürütmeyi durdurma kararını veren Ankara 9. İdare Mahkemesi, gerekçeli kararında, uygulamanın gazetecilerin haber yapma iradelerinde caydırıcı etki oluşturacağını belirtmişti. Mahkeme, Karakuş’un akreditasyonunun iptaline gerekçe gösterilen iki ayrı haber için, “Haberlerin basın meslek ilkelerine aykırı tarafı yoktur” yorumu yapmıştı.



Kararda, “Gerçeği kanıtlama yerine, gazeteciyi sadece makul ölçüde bir araştırma yapma ve haberin doğruluğunu iyi niyetle varsayma konusunda yükümlü tutmak gerekmektedir” denilmişti. Kararın kesinleşmesi üzerine, daha önce “yargı kararının gecikmeksizin uygulanması” için başvuruda bulunan Milliyet’in avukatlarına Başbakanlık Basın Müşavirliği’nden gönderilen yazıda, “Müvekkiliniz Abdullah Karakuş’un akreditasyon kartının verilmesi için ilgili evrakla Başbakanlık Basın Müşavirliği’ne başvurulması gerekmektedir” denildi.



Mahkemelerin verdiği karara göre, Karakuş’un akreditasyon kartı için başvuru yapmasının ardından Başbakanlık muhabirliği kartının en geç bir ay içerisinde verilmesi gerekiyor.



Karar emsal olabilecek



Ankara 9. İdare Mahkemesi, kararın bütünüyle iptali istemini daha sonra karara bağlayacak. Mahkeme iptal kararı verirse, Milliyet’in akreditasyonla ilgili kazandığı hukuk zaferi bundan sonra yaşanacak benzer olaylar için de emsal oluşturacak.

