Akrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, hastane önünde akrabasını yaralayan 3 kişiye, Emniyet Müdürlüğü çıkışında saldırı hazırlığı yapan Ş.S. (22), üzerindeki 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Hastanenin önündeki saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 Ağustos Perşembe gecesi meydana gelen olayda, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi\'ne bir yakınının çocuğunu getiren İ.S. (35), silahlı saldırıya uğradı. Acil servis önünde bekleyen İ.S., başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili olarak S.K., K.K. ve B.P.\'yi gözaltına aldı. 3 kişinin sorgusu devam ederken, Emniyet Müdürlüğü\'nün çevresinde bulunan Ş.S., gözaltına alındı. Ş.S.\'nin üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ve 1 adet 7.65 milimetre çapında 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Ş.S. ile birlikte silahların sahipleri oldukları belirlenen H.T. ile R.T. de gözaltına alındı. Ş.S.\'nin, hastane önünde saldırıya uğrayan İ.S.\'nin akrabası olduğu belirlendi. İki olayla ilgili 6 kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Saldırıda 2\'si başına olmak üzere vücuduna 8 kurşun isabet eden İ.S.\'nin tedavisinin ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, hastane önündeki saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde, İ.S.\'nin 3 kişi tarafından silahla vurulmasının ardından, saldırganlardan birinin İ.S.\'nin yakınına gelerek başına 2 el daha ateş ettiği görülüyor. Görüntünün devamında saldırganların, İ.S.\'nin yanında bulunan ve Çocuk Acil Servis girişinden içeri girmeye çalışan bir kişiye de ateş etmeye çalıştığı görüldü.



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