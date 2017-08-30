T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akrabasını vuran maganda adliyeye sevk edildi

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, havaya ateş açması sonucu evinin balkonunda oturan akrabası 69 yaşındaki Fatma Kutal'ın yaralanmasına neden olan maganda adliyeye sevk edildi

30 Ağustos 2017 19:19

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, havaya ateş açması sonucu evinin balkonunda oturan akrabası 69 yaşındaki Fatma Kutal\'ın yaralanmasına neden olan maganda adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen Pazar günü, Başiskele Camidüzü Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Fatma Kutal, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Magandanın silahından çıkan kurşunla yaralandığı belirlenen Fatma Kutal kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarmanın oluşturduğu özel ekip, 44 yaşındaki M.T\'yi silahı ile yakalayarak gözaltına aldı. Akrabası olan Fatma Kutal\'ı ziyarete geldiği, daha sonra açık alanda tabancası ile havaya rastgele ateş ettiği belirlenen M.T. jandarmadaki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Faruk KIYAKİZMİT Kocaeli DHAKOCAELİ BaşiskeleFatma KutalOlayPazarBaşiskele Camidüzü MahallesiEvininMagandanınSeka Devlet HastanesiJandarmanınAkrabasıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24