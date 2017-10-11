Akrabasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde tartıştığı akrabası 24 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz\'ı av tüfeğiyle öldürüp kaçan 36 yaşındaki Abdullah Ç., polis tarafından yakalandı. Abdullah Ç. tutuklanırken, gözaltına alınan 2 arkadaşı serbest bırakıldı.

Gazipaşa\'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde dün saat 02.00 sıralarında otomobiliyle gezen Abdullah Ç., Karadağ Mevkii\'nde akrabası Oğuzhan Yılmaz ve V.Ç. ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan Abdullah Ç. ile Oğuzhan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden av tüfeğini alan Abdullah Ç., Oğuzhan Yılmaz\'a ateş ederek kaçtı. Oğuzhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede ölürken, saçma isabet etmesi sonucu hafif yaralanan V.Ç. ise hastanede ayakta tedavi edildi.

Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi Abdullah Ç.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Abdullah Ç., dün öğleden sonra 1\'i kadın 2 arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Abdullah Ç. ile A.S. ve N.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Gece geç saate kadar süren ifadesinin ardından Abdullah Ç. tutuklanırken, A.S. ve N.S. adli kontrolle bırakıldı.



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