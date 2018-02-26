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Akrabasına verdiği hattan 'ByLock' çıktı, Halkbank'taki işinden oldu, dava açtı; ret kararı verildi!

"Hem madden hem manen çöküntü yaşıyoruz"

26 Şubat 2018 17:56

Fatih Karagülle

"Yıllar önce akrabama verdiğim hattan ByLock çıktı."

11 yıl Halkbank'ta çalıştıktan sonra ByLock kullandığı iddiasıyla Haziran 2017'de işten çıkarılan Sultan Kırkgeçit, bankadaki işine geri dönmek istiyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Kırkgeçit'in akrabasının ifadesi sonrası "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.    

Haziran ayında işten çıkarılmasından 5 ay sonra, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldığını anlatan Kırkgeçit, burada hakkında bir soruşturma olduğunu, akrabasına yıllar önce verdiği hattan Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme programı ByLock'un indirilerek kullanıldığını öğrendi.

Savcılık soruşturmayı sürdürürken Kırkgeçit'in akrabası hatta kullandığını söyledi. Kırkgeçit hakkında savcılık, "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.

Kırkgeçit işten yaşanan süreç sonrası savcılığın kararını çalıştığı bankaya yolladı. Banka geri dönüş yapmadı. İş mahkemesine başvuran Kırkgeçit burada da dosyasına bakılmadan ret kararı verildiğini iddia etti.

"Benim herhangi bir örgütle iltisakım olmamasına rağmen işimden oldum" diyen Kırkgeçit, eşinin esnaf olduğunu yaşanan süreci öğrenen müşterilerinin ticareti bıraktığını aktardı. Kırkgeçit, "Hem madden hem manen çöküntü yaşıyoruz" diyerek, yetkililerimizden iade-i itibar istedi.

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