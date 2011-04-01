Akrabası çok olan askerliği 30 yıl erteyebilecek!

T24 - Yeni bakaya koşullarına göre kaynanası, görümcesi, baldızı evlenen, çocuğu olan, yakınları hastalanan askerlik yükümlüleri bakaya sayılmayacak.



MHP’li Erdal Sipahi, “40 akrabası olan bir asker adayı askerlikten 30 yıl kaçabilir” dedi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



TBMM Genel Kurulu önceki günkü mesaisinde bakaya sayılmama koşullarını genişleten madde ise ilginç bir tartışmaya konu oldu. Kabul edilen maddeye göre, istirahat gerektiren hastalığı bulunanlar, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun hayati tehlikede olduğunu gösteren hastalığı olanlar, sevkten önce veya sonraki 15 gün içinde ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri ölen, kendisi veya ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarından biri evlenen, sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğu doğanlar bakaya sayılmayacak.





100 lira cezası var



Yoklama yapılacak süre, birlikte son yoklamaya tabi olan aynı doğumluların yurt genelindeki normal sevk yılı içindeki son celp ve sevk döneminin bitimine kadar uzatıldı. Ancak bu imkanı kötüye kullananlara 100 TL para cezası uygulanacak. Bakaya sayılmama ile ilgili mazeretler, bu kişiler için de geçerli olacak. Buna rağmen zamanında yoklamasını yaptırmayan yükümlü, 250 TL ile 3 bin TL arasında para cezasına çarptırılacak. Yapılan düzenlemeye asker kökenli MHP İzmir Milletvekili Erdal Sipahi’den tepki geldi. Sipahi şunları söyledi:



“Hanımının dedesi 4. eşini, baldız 3. kocasını aldığı zaman askere gitmemek için yeterli sebep haline geldi, duyurulur. Tasarıda asker adaylarının askere gitmemesi için elden ne geliyorsa yapılmış. Birincisi, ‘Sevkten önceki veya sonraki 15 gün içinde 2. derece dâhil kan ve kayın hısımlarının birinin ölümü’ deniyor. Halbuki bundan evvelki ağır hastalıkla ilgili bölümde sadece ana, baba, eş, kardeş ve çocuk var. İkincisi, kendi ve kayın tarafının düğünlerinin tamamı gerekçe olacak. Ben bir sayın milletvekilimizi denek olarak seçtim. Kendisi ve eşi var. Kendisinin ve eşinin 37 akrabası var. Her iki tarafın babaanneleri, anneanneleri vesaire, eklediğiniz zaman bu rakam 45, 46’ya kadar çıkıyor. 40 akrabasının ölüm, doğum, ağır hastalık ve düğünle ilgili alternatiflerden üç tanesini esas aldım. 3’le 40’ı çarparsanız 120. Demek ki bir asker adayının 120 defa askere gitmemek için müracaat etme hakkı var. Askerin celp süreleri 3 aylıktır. 40 akraba çarpı 3 alternatif çarpı 3 ayı lütfen birbirleriyle çarpın, tam 360 ay...30 sene eder. Yani bir asker bahaneler ileri sürerek, bu tasarı kanunlaşırsa 30 yıl askere gitmeme gibi bir hak tanıyorsunuz.”





İŞTE EN KIYMETLİ AKRABA LİSTESİ



1. Derecede Kan Hısımları: Kişinin çocukları, annesi, babası.



1. Derecede Kayın hısımları: Kişinin eşinin annesi, eşinin babası.



2. Derece Kan Hısımları: Kişinin; kardeşleri, torunları, büyükannesi, büyükbabası



2. Dere Kayın Hısımları: Kişinin; eşinin kardeşleri (kayın, baldız,görümce), eşinin büyükannesi, eşinin büyükbabası.





(Evlatlıklar da öz çocuklarla aynı hükümlere tabi sayılıyor)







