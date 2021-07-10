Akrabaları şikâyetini geri çektirmiş: Deniz Filiz, kocası Ümit Filiz tarafından öldürüldü!

İstanbul Maltepe'de tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldüren saldırgan yakalandı. Öldürülen Deniz Filiz'in, yaşanan "kıskançlık tartışmaları" nedeniyle eşinden birkaç kez şikayetçi olduğu, ancak akrabalarının iknası sonucu şikayeti geri çektiği öğrenildi.

Olay Maltepe, İdealtepe Mahallesi'nde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Sigortacılık yaptığı öğrenilen Ümit Filiz, iddialara göre sarhoş bir şekilde eve geldi. Evde eşi Deniz Filiz'le yine kavga etmeye başladı. Kavga sırasında mutfaktan bıçak alan Ümit Filiz, eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.



Saldırgan olay yerinden kaçarken, Deniz Filiz olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek eşini öldüren Ümit Filiz'in kendi otomobiliyle kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine başlatılan takipte kayıp otomobilin izi Kavacık'ta bulundu. Polis ekipleri kısa sürede otomobili durdurarak Ümit Filiz'i gözaltına aldı. Ümit Filiz'in olayda kullandığı bıçağı araçtan attığı tespit edildi. Filiz'in gösterdiği yerde yapılan aramada olayla kullanılan bıçak da bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan Ümit Filiz adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 42 yaşındaki Deniz Filiz'in eşini birkaç kez polise şikayet ettiği, ancak araya giren aile üyelerinin iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği belirlendi. Çiftin 8 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi. (DHA)