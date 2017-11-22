Akraba cinayeti şüphelisi tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da iddiaya göre aralarında husumet bulunan Doğan Kılınç\'ı (41) çıkan silahlı kavgada öldüren Serkan D., Amasya\'da polise giderek teslim oldu. Serkan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Kasım günü Samsun\'un İlkadım ilçesinde bulunan Çatalarmut Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ve akraba olan Serkan D. ile Doğan Kılınç sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Serkan D., tabancayla Doğan Kılınç\'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Serkan D. Amasya\'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Samsun\'a getirilen ve emiyetteki işlemleri tamamlanan Serkan D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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