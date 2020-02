Akra Gran Fondo Antalya yarışları tamamlandı (FOTOĞRAFLAR)

Ata SELÇUK / ANTALYA, (DHA)

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği\'nin destekleriyle gerçekleştirilen AKRA Gran Fondo Antalya\'da yüzlerce bisikletçi yarıştı.

Kayıt olan sporcular arasında yüzde 94 katılım oranı yakalanan organizasyon, Antalyalılara bir bisiklet festivali sundu. AKRA Gran Fondo Antalya\'nın 128 kilometrelik uzun parkurunda 146, 72 kilometrelik kısa parkurunda ise 314 bisikletçi start aldı. Uzun parkurun birinciliğini Gökhan Uzuntaş elde ederken kısa parkurun birincisi ise Mustafa Şirin oldu. Tour of Antalya\'nın kapanış gününde düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya\'da 460 bisikletçi mücadele etti.

Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AKRA Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, AKRA Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Barut, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve Tour of Antalya\'ya katılan Polartec-Kometa takımının Genel Menajeri Ivan Basso da AKRA Gran Fondo Antalya\'nın startında bisikletçiler ile bir araya geldi.

AKRA Hotel önünden (Erdal İnönü Parkı) verilen startın ardından katılımcılar; Lara Turizm Yolu, Belek Turizm Caddesi, The Land of Legends Oteli ve EXPO yolu gibi Antalya\'nın simge bölgelerinden geçti.

Organizasyonun 128 kilometrelik uzun parkurunun ilk üç ismi şu şekilde oluştu:

1- Gökhan Uzuntaş (Yeşil Pedal Spor Kulübü)

2- Turgay Germen (Fiberli Antalyaspor)

3- Viktor Federov (Dnepr Masters)

72 kilometrelik parkurun ilk üç ismi ise şu şekilde sıralandı:

1 - Mustafa Şirin (Shimano)

2 - Sinan Kartal (Trakya Bisiklet Kulübü)

3 - Volkan Arslan (Bolu Gençlik Merkezi)

