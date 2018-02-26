"AKP'yi ittifak da kurtaramayacak"

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, hiçbir parti ile ittifak yapmayacaklarını söyleyerek, tek başına seçime girerek kazanacaklarını iddia etti. Halaçoğlu, "AKP olsun, diğerleri olsun hiç fark etmez. Birisi barajı geçemeyeceğini biliyor, birisi de tek başına, beraber olacağını da bile bile bu işin altından kalkamayacağını biliyor. Bu seçim şartları kendilerine oy getirecek gibi ya da getirmese bile suiistimalle alabileceklerini düşünüyorlar onunla bile olmayacak” dei.

Halaçoğlu, “Herkes yiğitçe adayını çıkarsın. İttifaklar yapmasın. Korkmanın bir anlamı yok. Korkunun ecele faydası yok” dedi. İktidarın sürekli ittifak söylemini dillendirmesinin bir anlamı olmadığını ifade eden Halaçoğlu, şöyle dedi:



“İttifaklar üzerine ittifaklar, seçim güvenliğini ortadan kaldıracak mühürsüz oy pusularının kabulü, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile milletvekili seçimlerinin oy pusulalarını aynı zarfa konup aynı sandığa atılması dahil, hepsinde ne kadar suiistimal yapılabilme ihtimali varsa hepsini düşünmüşler, ona göre düzenlemişler teklifi. Bu da onların korkusundan kaynaklanıyor.

Şu zamanda bile yüzde 50 artı bir oy alamayacaklarını görüyorlar. İttifak yaparken, bizleri de karşı tarafı da bir ittifak yapmaya zorluyorlar. Ancak biz hiç kimseyle ittifak yapmayacağız kardeşim. Biz kendi başımıza, kendi adayımızla gireceğiz ve seçimi kazanacağız. İstedikleri kadar baskı yapsınlar, şartları kendilerine göre düzenlesinler, kamuoyunda algı oluştursunlar. Cumhurbaşkanlığını da alacağız. Bunu da bildikleri için ittifaka gidiyorlar. AKP olsun, diğerleri olsun hiç fark etmez. Birisi barajı geçemeyeceğini biliyor, birisi de tek başına, beraber olacağını da bile bile bu işin altından kalkamayacağını biliyor. Bu seçim şartları kendilerine oy getirecek gibi ya da getirmese bile suiistimalle alabileceklerini düşünüyorlar onunla bile olmayacak.”

Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti’yi engellemek için başka yollara sapıldığını, medya kanallarının kendilerine kapatıldığını söyledi. Bu ittifakın onların başına dert açacağını belirten Halaçoğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında nasıl tek adam yönetimini getirdiler ve bundan dolayı nasıl sorunlarla karşılaştılarsa aynı şey bu ittifakla da olacak, yine ittifak yapanlar başlarına dert alacak. Düzenleme, ittifak ötesidir” diye konuştu. İttifak kurulsa da seçim sonucunun ikinci tura kalacağını savunan Halaçoğlu, şöyle devam etti: “Herkes yiğitçe çıksın. Burada siyaset yapıyorlar ama nasıl başka yollara saparız da iktidar olabiliriz anlayışının peşindeler. Yaptıkları her hareket şuursuzca ve korku dolu olduğu için sürekli yanlış yapıyorlar. Kokunu ecele faydası yok. ‘CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu ile gizli görüşme yapıyorlar’ söylemleri var. Neden gizli görüşme yapalım? İttifak yapacaksak, bunu söylemenin bir mantığı yok. Bir başka partiyle ittifak yaparak seçime girmemiz söz konusu değil. Saadet Partisi açıktan açığa ‘Görüşeceğim’ dedi ve görüştü. Ardından, ‘Ben adayımı çıkaracağım’ dedi. Saadet Partisi bile tek başına aday çıkarırken AKP neden tek başına bir aday çıkaramıyor? Korktukları için, ittifakla bu işi yapacağını düşünüyor. MHP de aynı düşünce içinde. Meclis’e girebileceğinden şüphe duymasa bunu yapmazlar.”