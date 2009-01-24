'AKP'yi Fethullah Gülen yönlendiriyor'

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş; ABD, Fethullan Gülen, AKP ilişkisini irdeleyen bir yazı dizisi hazırladı.



Sözcü Gazetesi'nde "Susurluk'un ve Ergenekon'un maskesi düşüyor" başlıklı bir yazı dizisine başlayan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş dünkü yazısında "Bakanlıklara ve çok önemli kurumlara ABD'nin güdümüne girmiş bazı yöneticilerin atandığını savunarak, Derin devletin nasıl dejenere dildiğini yazmıştı. Bugün devam eden yazı dizisinde Savaş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin çökertilmesi için başka güçler de devreye sokuldu" diyor.



Necip Hablemitoğlu, şu gerçeği vurgulamıştı: ‘Yönlendirici ajan’ statüsünde etkili bir gazeteciye ya da medya patronuna sahipseniz, yüz binlerce okuyucu ve siyasal iktidarı doğrudan etkileyecek bir silaha da kavuşmuş olursunuz. Keza bir tarikat şeyhini satın almışsanız, yüz binlerce müridiniz de yularından tutma ve gelecekte bir halk hareketi başlatma gücüne sahip olursunuz." (Necip Hablemitoğlu)



Dejenere derin devletin ayağı



Dejenere edilmiş derin devletin bir başka ayağı olan Fethullahçılar, Nurcular ve Nakşibendiler ABD tarafından destekleniyor. ABD inançlara saygısından mı bu desteği veriyor. Elbette hayır!



Belli odaklarla irtibat



Şevket Kazan'ın söylediklerine bir göz atalım: "Ben AKP'de üst düzey kadrolarda bulunan arkadaşların Amerika ve Amerika'daki belli odaklarla irtibat içinde olduklarını biliyorum. Herkes biliyor. Oranın tasvibiyle hareket ettikleri, oranın hoşuna gitmeyecek bir takım davranışlardan çekindikleri açıkça gözüküyor. Bütün amaçları oradan aldıkları desteği sürdürebilmek. Bunların kafalarında oradan aldıkları destek ile irtibat kurulmadıkça iktidar olunamaz diye bir fikir var"



ABD'ye söz verdiler



Şevket Kazan bir başka söyleşisinde, "ABD'yi yöneten Pentegon değil, Pentegon kullanılan bir organ. Geri planda neler var, çok iyi biliyorsunuz, dünya devleti, Rockefeller vs. var... Cüneyd Zapsu'yu Recep Tayyip Erdoğan'a Korkut Özal ayarladı. Cüneyd Zapsu, uzun uğraşlardan sonra icazet tavsiye mektubu aldı. Bunlar ABD'ye gittiler. ABD bunlardan 3 konuda söz aldı. Irak'ta bana yardım edeceksiniz. Annan plan yapacak, Kıbrıs'ı vereceksiniz. Üçüncüsü de BOP'a evet diyeceksiniz; taşeronluk yapacaksınız. Siz bunları yapacak olursanız, biz de sizi destekleyeceğiz. Biz size destek verdiğimiz zaman karşınızda hiçbir güç kalmaz."

