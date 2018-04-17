MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce parti olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Bahçeli, seçimlerin Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önerdi. Bahçeli'nin önerisini değerlendiren Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, "AKP'yi 2002'de iktidara getiren erken seçim çağrısını da Bahçeli yapmıştı" dedi.

3 Kasım 2002'de yapılan erken seçim çağrısını da MHP lideri Devlet Bahçeli yapmış, erken seçime karşı olan Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit ekonomiyi düzeltmeden böyle bir işe girişmenin doğru olmadığını savunmuştu.

Partisinin bugünkü (17 Nisan 2018) grup toplantısında konuşan Bahçeli, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirterek, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, 2019'da yapılacak seçimler için AKP ile ittifak kurduklarını hatırlatarak "Türkiye'nin bekası açısından cumhur ittifakının korunması elzemdir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkileri değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir."

Bahçeli'nin sözlerini değerlendiren Toker, "Siyaseti yeniden 'tanzim eden' ve AKP'yi iktidara getiren 3 Kasım 2002 erken seçimlerinin çağrısını da Bahçeli yapmıştı. Bahçeli o çağrıyı da tıpkı bugünkü gibi olağan seçimlere 1.5 yıl kala yapmıştı" dedi.