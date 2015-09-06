AKP'ye yapılan aday adaylığı başvuruları, 7 Haziran'a göre yarıya düştü

1 Kasım Milletvekili Seçimleri için AKP'ye aday adaylığı için 558'i kadın olmak üzere 3 bin 656 kişi başvurdu. 7 Haziran seçimlerinde, milletvekili aday adaylığı için AKP'ye 6 bin 223 kişi aday adayı olarak başvurmuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, parti genel merkezinde 81 ilin seçim işleri başkanı ve seçim koordinasyon merkezi başkanları ile yaptığı toplantıda, 1 Kasım'da yapılacak seçimler için AKP'ye yapılan milletvekilliği aday adaylığı başvurularına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin siyasi hayatında her 10 yılda kısır bir döngünün yaşandığını söyleyen Şentop, AKP'nin iktidara gelmesiyle bu dönemin kapandığının düşünüldüğünü belirterek, "Bu son 7 Haziran seçimlerine kadar Türkiye siyasetinde eski 50 yıldır devam eden kısır döngü, istikrar ve istikrarsızlıktan oluşan bu döngünün bozulduğuna dair hem milletimizde hem siyasetimizde bu konuda fikir jimnastiği yapanların ortaya koyduğu bir tablodur. 7 Haziran 2015 seçimleri bu anlamda bir duraksama getirdi" dedi.

Başvuranların sadece yüzde 15'i kadın

Şentop, daha sonra 1 Kasım'da yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP'den milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunanlara ilişkin verileri paylaştı. 3 bin 656 kişinin partilerine aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu söyleyen Şentop bunların 3 bin 98'inin (yüzde 85) erkek, 558'inin (yüzde 15) ise kadın olduğunu bildirdi.

Şentop, başvuranların 176'sının (yüzde 5) ilkokul, 162'sinin (yüzde 4) ortaokul, 637'sinin (yüzde 17) lise, 1850'sinin (yüzde 51) lisans, 46'sının (yüzde 1) önlisans, 785'inin (yüzde 22) yüksek lisans ve üzeri tahsile sahip olduğunu ifade etti.

Aday adayları yaş ortalamasının 46 olduğunu dile getiren Şentop, 30 yaş altında 134 (yüzde 4), 31-40 yaş aralığında 881 (yüzde 24), 41-50 yaş aralığında 1439 (yüzde 39), 51-60 yaş aralığında 903 (yüzde 25), 61-70 yaş aralığında 275 (yüzde 7) ve 71 ve üzeri 24 (yüzde 1) kişinin partilerine milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti. 7 Haziran seçimlerinde 6 bin 223 kişi aday adayı olarak başvurmuştu. Şentop yüzde 40'a varan düşüşün normal olduğunu dile getirdi.

Şentop, başvuranlardan 90'ının (yüzde 3) özel sektörde yönetici, 362'sinin (yüzde 14) avukat, 356'sının (yüzde 14) mühendis-mimar, 195'inin (yüzde 7) emekli, 109'unun (yüzde 4) doktor, 85'inin (yüzde 3) öğretmen, 76'sının (yüzde 3) Ekonomist-iktisatçı, 90'ının memur (yüzde 3) 927'sinin (yüzde 36) serbest meslek sahibi olduğunu kaydetti.