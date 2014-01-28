AKP'ye yakın oldukları öne sürülen avukatlar, Başbakan'dan şikayetçi

AKP ile cemaat arasındaki gerilimin giderek tırmanması üzerine AKP’ye yakın oldukları öne sürülen avukat grupları, “yasaların çiğnendiği” gerekçesiyle Başbakan Tayyip Erdoğan ve 11 kişi hakkında suç durusunda bulundu.

Birgün gazetesinin haberine göre, geçmişte AKP’ye yakın durdukları ileri sürülen Adalet Hukuk Derneği, Ak Avukatlar Derneği, Bağımsız Hukukçular Platformu, Genç Baro ve Yargıda Reform Grubu isimli 5 platformun üyesi avukatlar, Başbakan Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “Hukukun ve yasalarının çiğnendiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan grup adına basın açıklamasını okuyan Avukat Sibel Şimşek, şunları söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak büyük bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile başlayan bu krizin, yürütme organının hukuksuz ve yasaları çiğneyen ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket etmesi sonucunda daha da derinleştiğini görmekteyiz. Başta Sayın Başbakan olmak üzere hükümetin TBMM’deki aritmetiğin getirdiği sayısal üstünlük nedeniyle sahip olduğu yasama ve yürütme gücünü adeta bir örgüt mantığı içerisinde kullanıldığına şahit olmaktayız. Devletin yüz milyarlarca lirasını haksız yere kendilerinin ve yandaşlarının zimmetlerine geçirdikleri yolunda somut ve ciddi delillerin olduğu adı geçen kişilerin tutuklanmasından ve bununla birlikte gelen istifalardan anlaşılmaktadır” dedi.

‘Algı yönetimi yapılıyor’

“Başbakan tarafından ortaya atılan ‘Yolsuzluk soruşturmasının siyasete, millete karşı bir uluslararası çetenin tezgahı ve kirli komplosu’ olduğu yönündeki iddiaların algı yönetiminin bir parçası olduğunu” söyleyen Avukat Şimşek, “Bu iddialarla somut delillere dayanan suçların üzeri örtülmeye çalışılmakta ve hukuksuzluklar meşruymuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Hukukçular olarak yaşanan bu gelişmelerden endişeli ve kaygılıyız. Bugüne kadar insan onuruna dayanan, özgürlükçü bir anayasanın ve idarenin denetim ve şeffaflığını sağlayacak düzenlemelerin yapılmaması, yolsuzlukların ortaya çıkartılmaması ve al gülüm ver gülüm düzeninin aynı şekilde devam etmesi için bir kalkan oluşturulduğu kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

Listede Kabine’deki eski ve yeni isimler de var

Savcılığa sunulan 5 sayfalık dilekçede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı k, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, İl Emniyet Müdürü Selami Altınok, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’nın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında ‘Yargı kararını yerine getirmemek suretiyle görevi kötüye kullanmak, yargı görevi yapana etkilemeye teşebbüs, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit.’ T.C. organlarını aşağılama, gizliliğin ihlali, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek’ gibi suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca suç duyurusunda adı geçenler arasında Yeni Akit, Star, Akşam, Sabah, Yeni Şafak, Takvim, Milad gazetelerinin de sorumlu genel yayın yönetmenleri bulunuyor.