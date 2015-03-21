AKP'ye tepki gösteren sanatçı, Nevruz konserine katılmıyor

Sanatçı Resul Dindar, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da yer alacağı, "Biz Birlikte Türkiye'yiz Bahar Şöleni"ne katılmayacağını duyurdu. Dindar, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etkinliğe dair bize 'Genel Nevruz kutlamasıdır' bilgisini veren ve bugün bilgim dahilinde olmadan farklı bir başlık altında gerçekleşeceğini öğrendiğim etkinlik tamamıyla organizasyonu düzenleyenlerin yanlış bilgi aktarmasından kaynaklanmıştır" dedi. Resul Dindar'ın adı etkinlik davetinde sahneye çıkacak sanatçılar arasında yer alıyordu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı "Biz Birlikte Türkiye'yiz Bahar Şöleni"nde sanatçı Resul Dindar krizi yaşandı.

Adı şölende sahne alacak sanatçılar arasında yer alan Karadenizli sanatçı, Twitter hesabından bir açıklama yaparak sahneye çıkmayacağını duyurdu.

Dindar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''21 Mart Cumartesi Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbul Abdi İpekçi'de gerçekleşecek olan etkinliğe dair bize, 'genel Nevruz kutlamasıdır' bilgisini veren ve bugün bilgim dahilinde olmadan farklı bir başlık altında gerçekleşeceğini öğrendiğim etkinlik tamamiyle organizasyonu düzenleyenlerin yanlış bilgi aktarmasından kaynaklanmıştır. Bahsi geçen etkinlikte yer almayacağımı ve bu durumu yaşamamıza sebep olanlara tavrımı net bir şekilde koyacağımı bilmenizi isterim. Kimseyi yargılamak, kırmak gibi bir niyetim olmadığı gibi belirtmek isterim ki; Hiçbir siyasi parti benim için Karadeniz değerlerimden daha üstün olmadı.Olamaz da. Önemli olan bir tarafa değil, bir duruşa sahip olmaktır.Düşünce ve kurgu için bilim adamı olmak gerekmez.Önce Vicdan sahibi olacaksın. Devletin kurum ve kuruluşlarına saygım, müziğimi evrensel alanlarda var edebildiğim müddetçe varolacaktır"

‘Afişlerde yer almıştı’

Resul Dindar'ın adı Biz Birlikte Türkiye'yiz Bahar Şöleni'ne katılacak sanatçılar arasında yer almış, afişlerde fotoğrafı kullanılmıştı. Bugün saat 13:00'de Abdi İpekçi Spor Salonunda düzenlenecek, "Biz Birlikte Türkiye'yiz Bahar Şöleni"nde Erhan Güleryüz, Funda Arar, Kibariye , Yavuz Bingöl, Mustafa Ceceli, Rafet El Roman, Serkan Çağrı, Rojin ve 7 Cihan kadınları sahne alacak.

‘Hazırlıklar sürüyor’

Şölen öncesi Abdi İpekçi Spor salonu çevresinde ve içinde hazırlıklar sürüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Atatürk posterlerinin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları, hem salon dışında hem salon içinde yer alıyor.

Salon süslendi, bütün koltuklara Türk bayrakları konuldu.