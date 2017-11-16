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"AKP'ye oy vermeyen köylere yol da yok, su da yok"

"İktidar, aldığı vergileri adil dağıtmıyor"

16 Kasım 2017 11:33

CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Ali Haydar Hakverdi’nin, Kırıkkale’nin köylerine yaptığı ziyarette, AKP’ye oy çıkmayan bölgelere hizmet götürülmediğini söyledi. Yılmaz, Ankara'ya 70 kilometre mesafede bulunan Büyükafşar, Küçükafşar, İmirli, Meşeyayla, Çatallı ve Elmalı köylerinin yollarının toprak olduğunu belirterek, “AKP'ye oy çıkmayan köyler yolsuz ve susuz bırakılmış ama oy çıkan yandaki köy yolu asfalt” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Yılmaz ve Hakverdi, CHP Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal ve CHP Delice İlçe Başkanı Enver Çelgin'le birlikte Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı köylerini ziyaret ederek, sorunları dinledi. Köylüler, milletvekillerine yol sorununu anlattı.

CHP'li Yılmaz, Ankara'ya 70 kilometre mesafede bulunan Büyükafşar, Küçükafşar, İmirli, Meşeyayla, Çatallı ve Elmalı köylerinin yollarının toprak olduğunu belirterek, “AKP'ye oy çıkmayan köyler yolsuz ve susuz bırakılmış ama oy çıkan yandaki köy yolu asfalt” dedi. Hakverdi ise köylülerin AKP'ye oy vermedikleri gerekçesiyle toz ve çamura mahkum edildiklerini savunarak, "İktidar, aldığı vergileri, hizmet olarak adil dağıtmıyor. Halkı da kendi içinde ayırt ediyor" diye konuştu.

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