"AKP'ye mensup 50 belediye başkanının istifa ettirileceği konuşuluyor"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara' nın bütün belediyelerini kazanacaklarına yönelik il başkanın söz verdiğini söyleyerek, "Niye alacağız biliyormusun, en büyük hırsızlıklar belediyelerde olduğu için alacağız. Şu anda basında okuduğumuza göre, AKP'ye mensup 50 belediyenin bu sebepten istifa ettirileceği konuşuluyor" dedi.

Partisinin Ankara İl Binası'nın açılışında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara'da ki tüm belediyeleri alacaklarına dair il başkanının söz verdiğini hatırlattı. Akşener, "Niye alacağız biliyormusun, en büyük hırsızlıklar belediyelerde olduğu için alacağız. Şu anda basında okuduğumuza göre, AKP'ye mensup 50 belediyenin bu sebepten istifa ettireceği söyleniyor. Ben buradan sormak istiyorum. Bu imar rantına göz yumdunuz. Vatandaş söylenmeye başladı. Şırnak'ta da Edirne'de de aynı sorun var. Bütün bunlara baktığımızda Bitlis'in genci de işsiz, Mardin'in de. 300, 500, 7000 işçi çalıştıran fabrikalar birer birer özeleştirilmişler, kapatılmışlar" dedi. (DHA)