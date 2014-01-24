'AKP'ye kapatma davası açan Yalçınkaya 'yeniden yargılama' heyetinde'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “TSK’ya kumpas kuruldu” sözlerinin ardından gündeme gelen yeniden yargılamayı, aralarında AKP’ye kapatma davası açan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya ve “Hayata Dönüş Operasyonu” sırasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun'un da bulunduğu 20 'kıdemli' yargıçtan oluşan özel heyetin karara bağlayacağı öne sürüldü.

Radikal gazetesi yazarı Ömer Şahin, Adalet Bakanlığı’nın Ergenekon, Balyoz, KCK ve Şike gibi davalarda yeniden yargılamayla ilgili formülü bulduğunu yazdı.

Ömer Şahin’in Radikal gazetesinin bugünkü (24 Ocak) nüshasında yer alan “Yeniden yargılamaya 'özel heyet” başlıklı yazısı şöyle:

Yeniden yargılamaya 'özel heyet'

AK Parti, ‘yeniden yargılama’ formülleri üzerinde çalışıyor. Ergenekon, Balyoz, KCK ve Şike gibi davaların sanıklarının gözü-kulağı bu haberde. Adalet Bakanlığı formülü buldu. Yeniden yargılamanın adresi Yargıtay Ceza Davaları Genel Kurulu olacak. Yeniden yargılamaya 393 Yargıtay üyesi içinden 20 civarında ‘kıdemli’ yargıçtan oluşan ‘özel heyet’ karar verip anı zamanda yargılamayı da bu heyet yapacak. Bu kıdemli yargıçlar arasında AK Parti’ye 2008’de kapatma davası açan Abdurrahman Yalçınkaya, Ergenekon davasındaki telefon dinleme tapelerinde adı geçen Hamdi Yaver Aktan, eski HSYK üyesi olan Ali Suat Ertosun da var.

Yaşanan son gelişmeler ‘yeniden yargılanma’ umudunu arttırdı. Ergenekon, Balyoz, KCK, Şike davası sanıkları yargılamanın yenilenmesi için hükümetin atacağı adımı bekliyor. Bir süredir konu üzerinde çalışan Adalet Bakanlığı, Yargıtay Kanunu değişikliğiyle sonuç almayı hedefliyor. Hükümet yargılamayı eski HSYK’nın seçtiği üyelere yaptırma formülünü geliştirdi. Eğer bu formül hayata geçerse eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin özgürlüğünde bir zamanlar AK Parti’yle büyük sorun yaşayan isimlerin etkisi olacak. Yargıtay üyesi olan bu isimler arasında AK Parti’ye 2008 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’yken kapatma davası açan Abdurrahman Yalçınkaya, Ergenekon sanıklarıyla tapelerde ismi geçen Hamdi Yaver Aktan ile ‘hayata dönüş’ operasyonları sırasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü olan, 2012’ye kadar da HSYK üyesi olan Ali Suat Ertosun da bulunuyor.

‘Eski HSYK’ yargılayacak

Adalet Bakanlığı’nın sıcak baktığı formülde yeniden yargılamayı Yargıtay Ceza Davaları Genel Kurulu yapacak. Mevcut işleyişte genel kurulda daire başkanları ya da belirledikleri üyeler görev yapıyor. Bakanlık, kurulun yapısını ‘kıdem’ esasına göre değiştirmeyi düşünüyor. Bu durumda ‘yeniden yargılama’lara meslekte kıdemli olan yargıçlar bakacak. Yani, referandum sonrası göreve gelen Yargıtay üyeleri söz sahibi olamayacak. Yargıtay’da ‘kıdemli’ görülen yargıç sayısı 50 civarında tahmin ediliyor. Bu isimlerin ortak özelliği 2010 referandumu öncesi HSYK tarafından seçilmiş olmaları. Yargıtay’ın 393 üyesi bulunuyor. Bu üyelerden 203’ü 12 Eylül 2010 referandumu sonrası oluşan HSYK tarafından atandı. Kalan 190 üye ise eski HSYK döneminden kalan isimler.

Aslında şimdi de mümkün

‘Yeniden yargılama’ yürürlükteki mevzuata göre de mümkün. Bunun olabilmesi için yeni bilgi ve bulgulara ulaşılması, tanık ifadelerinin değişmesi gibi davanın seyrini değiştirebilecek ‘yeni’likler gerekiyor. Yeniden başvuru talebi Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılıyor. Bakanlık talebi uygun görürse ilgili mahkemeye dosyayı iletiyor.