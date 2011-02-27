AKP'ye hormonlu domates benzetmesi

T24- Necmettin Erbakan sözleriyle da Türk siyasetine damgasını vurmuştu. Klasik siyaset söylemine hiciv ve mizahı da dahil eden Necmettin Erbakan 1980 öncesinde kullandığı “Kadayıfın altı kızardı” sözü siyaset litaretürüne geçerken yıllar içinde “sizi gidi sizi..”, “gulu gulu dansı yapıyorlar” gibi benzetmeleri nüktedan kimliğini yansıtan unutulmayan sözleri arasında yer aldı. İşte Erbakan’ın konuşmalarından alıntılanan bazı sözleri:

- Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır..

- Bizim Davamızda kimse kendi için yaşamaz, Herkes kardeşi için yaşar. Menfaati Öldürmenin en kolay yolu budur..

- Namaz dinin direği cihad ise zirvesidir. Biz siyaset değil cihad yapıyoruz..

- Müslüman Hakkın hakimiyeti için ''motor'', Şerrin yok olması için ''fren'' olma Görevlisidir....

- Hakk'ı üstün tutmak her zaman saadet getirir..

- Milli Görüş; Bu milletin inancıdır, tarihidir, kimliğidir, ruh köküdür.

- İman varsa imkanda vardır, milli görüşçü asla vazgeçmez.

- Bir çiçekle bahar olmaz. Ama! Her bahar bir çiçekle başlar...

- Irak'ta ölen bir tek çocuğun vebalini, yedi sülaleniz alnını secdeden kaldırmasa da ödeyemeyecektir..

- Biz seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz..

- Biz mantar zihniyetli değiliz, biz çınar ağacıyız..

- Herkes milli görüçcüdür ama farkında değildir.

- AKP Milli Görüş gömleğini çıkarıp, Amerikan Çuvalını giyince üç şey oldu..

1) Hidayetleri karardı 2) Hayrı, Şerri ayıramıyor 3) Hayır diye şerre hizmet ediyor.

Bunun sonu da helak olmaya gider, insanlık tarihinin isbatı budur.

- AKP Hükumeti hormonlu birer domatese benzer.

Hormonlu bir domates nedir biliyor musunuz? Hormonlu bir domates dıştan güzel ve lezzetli görünür, fakat içi ya boştur, ya da kurtludur. Umarızki bunlar içi boştur, çünkü kurtlu olursa durum daha da vahim..

- Akp bu gün en cok milli görüşten korkuyor.

Neden? Hırsız en cok kimden korkar?

Hırsız en cok ev sahibinden korkar.