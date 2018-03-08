T24 LogoT24 Logo
Gündem

"AKP'ye göre Saadet Partisi'nin ittifaka katılma olasılığı yüzde 20"

"AK Parti'nin önümüzdeki süreçte yüzde 20 olasılığın peşini bırakmayacağı söylenebilir"

08 Mart 2018 15:41

Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu, kulis bilgilerini paylaştığı köşesinde, Saadet Partisi'nin AK Parti zirvelerinde yapılan değerlendirmeye göre ittifaka katılma olasılığının yüzde 20 olduğunu iddia etti. Civaoğlu, "Hâlâ “yüzde 20” dolaylarında olabilirlik algısı hangi nedenlerle, bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Civaoğlu,'nun "SP ve yüzde 20" başlığıyla (8 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

SP’nin (Saadet Partisi) “Cumhur İttifakı’nda” yer alma olasılığı hayli azaldı.

AK Parti zirvelerinde yapılan değerlendirmeye göre “yüzde 20...”

Hatta...

Recep Tayyip Erdoğan önceki gün “güle güle” dedi.

Hâlâ “yüzde 20” dolaylarında olabilirlik algısı hangi nedenlerle, bilmiyoruz.

......................

Ancak SP’nin “ittifak tavrı” 2 blok için de oy hesabından çok “taşıdığı mesaj” olarak önemli.

AK Parti - MHP ittifakı için SP katılımı “bütün sağ kanat burada” vitrinini oluşturur.

Tabii, burada “BBP (Büyük Birlik Partisi)”nin zaten sağlanmış olan katılımı da var.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bu ittifak için “millet ve ümmet” birliği söylemi dikkat çekicidir.

“Ümmet” aslında SP için manyetik çekim güçlü bir alan.

SP yönetimi sonuna kadar “hayır” tavrını sürdürse bile “SP tabanı” için “ümmet” anlamlı ve karşı durulması zor bir kavram.

1500 yıllık bir inanç derinliği var.

Zaten...

AK Parti kurmayları da “SP yönetimine rağmen tabanın” yani SP seçmeninin “Cumhur İttifakı’na oy kayması yapacağını” söylemekte.

Fakat...

Yazının başında da belirttim ki “SP’nin oy sayısı değil hangi tarafı tercih ettiği” mesajı daha işlevsel.

O nedenle -gene de- vitrinde boşluk bırakmamak için AK Parti’nin önümüzdeki süreçte yüzde 20 olasılığın peşini bırakmayacağı söylenebilir.

ETİKETLER

karamollaoğluhabersaadetyüzde 20akp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24