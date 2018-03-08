"AKP'ye göre Saadet Partisi'nin ittifaka katılma olasılığı yüzde 20"

Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu, kulis bilgilerini paylaştığı köşesinde, Saadet Partisi'nin AK Parti zirvelerinde yapılan değerlendirmeye göre ittifaka katılma olasılığının yüzde 20 olduğunu iddia etti. Civaoğlu, "Hâlâ “yüzde 20” dolaylarında olabilirlik algısı hangi nedenlerle, bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Civaoğlu,'nun "SP ve yüzde 20" başlığıyla (8 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

SP’nin (Saadet Partisi) “Cumhur İttifakı’nda” yer alma olasılığı hayli azaldı.

AK Parti zirvelerinde yapılan değerlendirmeye göre “yüzde 20...”

Hatta...

Recep Tayyip Erdoğan önceki gün “güle güle” dedi.

Hâlâ “yüzde 20” dolaylarında olabilirlik algısı hangi nedenlerle, bilmiyoruz.

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Ancak SP’nin “ittifak tavrı” 2 blok için de oy hesabından çok “taşıdığı mesaj” olarak önemli.

AK Parti - MHP ittifakı için SP katılımı “bütün sağ kanat burada” vitrinini oluşturur.

Tabii, burada “BBP (Büyük Birlik Partisi)”nin zaten sağlanmış olan katılımı da var.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bu ittifak için “millet ve ümmet” birliği söylemi dikkat çekicidir.

“Ümmet” aslında SP için manyetik çekim güçlü bir alan.

SP yönetimi sonuna kadar “hayır” tavrını sürdürse bile “SP tabanı” için “ümmet” anlamlı ve karşı durulması zor bir kavram.

1500 yıllık bir inanç derinliği var.

Zaten...

AK Parti kurmayları da “SP yönetimine rağmen tabanın” yani SP seçmeninin “Cumhur İttifakı’na oy kayması yapacağını” söylemekte.

Fakat...

Yazının başında da belirttim ki “SP’nin oy sayısı değil hangi tarafı tercih ettiği” mesajı daha işlevsel.

O nedenle -gene de- vitrinde boşluk bırakmamak için AK Parti’nin önümüzdeki süreçte yüzde 20 olasılığın peşini bırakmayacağı söylenebilir.