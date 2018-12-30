CHP’nin İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Halkevleri’nin ‘kamu yararına dernek’ statüsünün kaldırılmasını eleştirdi. Ağbaba "AKP’ye göre Ensar, kamu yararına dernek, Halkevleri değil” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Halkevleri’nin ‘kamu yararına dernek’ statüsünün kaldırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

2018 Şubat ve Ekim aylarında Halkeveleri genel merkez yöneticileri ve şube başkanlarının gözaltına alındığını, şubelerin mühürlenmek istendiğini, çeşitli para cezalarının uygulandığını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu yapılanlar yetmemiş olacak ki son olarak Halkevlerinin kamu yararına dernek statüsünü kaldırılmak isteniyor. ENSAR’a kamu yararına çalışan dernek statüsü veren, TÜRGEV’e ve TÜGVA’ya vergi muafiyeti tanıyan, İsmailağa Cemaati’ni Resmi Kutlamalar ve Bayram Törenleri Protokolüne' dahil eden AKP’nin Halkevleri’nin kamu yararı statüsünü kaldırmasına şaşırmamak lazım” dedi.

"Tek amaç muhalif sesleri susturmak"

“Barışı, özgürlüğü, laikliği savunan herkese düşman, Türkiye'yi tek tipe sokmak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız” diyen Veli Ağbaba, “Tek amaç muhalif sesleri susturmak. 1980 askeri darbesinde bile teslim olmayan Halkevleri bugün de sivil darbecilere teslim olmayacak. Halkevleri cumhuriyet ile yaşıt bir demokratik kitle örgütü. 87 yıllık tarihiyle,mücadelesiyle Halkevleri’nin bir markadır. Halkevleri, eğitimden sağlığa, barınmadan enerjiye halkın haklarını savunan, doğanın korunmasını amaçlayan, kadın ve çocukların ezilmesine karşı çıkan, özü itibariyle kamunun yararına çalışan bir dernektir. Halkevlerinin kamu yararına çalışıp çalışmadığına en son karar verecek AKP’dir”ifadelerini kullandı.