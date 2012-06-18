AKP'ye göre, AİHM'e yoğun başvuru 'özgürlüklerin' artmasından!

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

AKP’li Uludere Alt Komisyonu Başkanı İhsan Şener, BDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün 2010 yılında AİHM’e yapılan başvuruların 6 bin 500’den 9 bine çıktığını söylemesi üzerine, “Özgürlükler arttı. İnsanlar daha çok hak arıyor. Bunu böyle değerlendirin” dedi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın katıldığı, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu görüşmelerinde, 2010 ile 2011 arasında AİHM’e başvuru artışı çarpıcı diyaloglara neden oldu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda çapıcı diyalog tutanaklara şöyle yansıdı:

Ertuğrul Kürkçü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM), Türkiye’nin, hükümetin atadığı Işıl Karakaş şunu söylüyor: “Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında ifade ve basın özgürlüğü konusunda en kötü durumda olan bir ülke. Türkiye, tutukluluk ve gözaltı süreleri 2011’de inanılmaz bir artışa uğradı. Geçen yıl yani, 2010’da 6 bin-6 500 arasında başvuru varken bu yıl gelen başvuru sayısı 9 bine ulaştı” diyor.

Mehmet Metiner: Demek ki atadıklarımız bağımsız eleştiri getirebiliyorlar.

Kürkçü: Bu eleştiriye baktığınız zaman görmeniz gereken şey, insan hakları alanında ilerleme değil, bir kötüleşme olması gerekir. Çünkü 2010’a göre neredeyse yarı yarıya artış var başvurularda. Problemlerde de yüzde 50 artış var demektir.

İhsan Şener: Böyle bir mantık olabilir mi? Özgürlükler arttı. İnsanlar daha çok hak arıyorlar. Bunu böyle değerlendirin.

Kürkçü: İnsanların hakları daha çok ihlal olmasa daha çok hak arayışında bulunmazlar.

Şener: Sadece baskıdan kurtuldular.

Kürkçü: Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne (AİHM) insanlar en kötü zamanda kelleler kesilirken başvuruyorlardı merak etmeyin.