AKP'ye ağır suçlamalar

Türkiye'nin 2009 yılı tanıtım stratejisine ilişkin hazırlık çalışmalarına başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'na 2009 yılı tanıtma bütçesi olarak 140 milyon dolar teklif götürdü. Bakanlık, bunun yaklaşık 80 milyon dolarını ise reklama ayıracak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, yaptığı açıklamada, geniş turizm potansiyeline sahip olan Türkiye'nin 2009 yılı tanıtım bütçesinin 140 milyon dolar olacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Taşbaşı, "Daha maliye bakanlığından çıkmasa da biz 2009 yılı için 140 milyon dolar civarında teklif götürdük. 2008'de bütçemiz 120 milyon dolardı ancak, 2007'den artan bir pay vardı 20 milyon dolar kadar, toplamda yine 140 milyon olmuştu. 2008 bütçesinin tamamı kullanıldı" diye konuştu.



2009'da tanıtım bütçesinden en fazla pay ise yine reklam kampanyalarına ayrılacak. Taşbaşı, reklam ajanslarının hazırlayacağı bilgilere bağlı olarak 140 milyon dolarlık bütçenin yaklaşık 80 milyon dolarını reklam kampanyalarına ayıracaklarını kaydetti.



Frankfurt fuarı ekstra oldu



Tanıtım harcamaları içinde, fuarlar, yurt dışından gelen gazeteciler, yazarlar, acenteler, tur operatörleri olmak üzere ağırlama giderleri, yurt dışında yapılan etkinlikler gibi kalemlerin de olduğunu hatırlatan Taşbaşı, her yıl mutlaka harcama konusunda "ekstra"ların da çıktığını belirtti. Türkiye'nin bu yıl onur konuğu olarak katıldığı Frankfurt Kitap Fuarı'nın ilk etapta Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün bütçesinde olmadığını söyleyen Taşbaşı, "Örneğin Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl bizim bütçemizde görünmüyordu, bizi ilgilendirmeyen bir şey gibi görünüyordu, sonra tanıtma için önemli bir hale gelince biz 10 milyon avro gibi bir harcama yaptık. Bu tür ek maliyetler çıkabiliyor. 2009'da Dünya Su Forumu ile IMF'in İstanbul'da toplantıları var. Buralarda da tanıtımla ilgili bir takım harcamalarımız olacak" diye konuştu.



Türkiye tanıtıma en fazla pay ayıran ülkeler arasında



Türkiye'nin tanıtımı için ayrılan bütçenin yeterli olamadığı görüşünü bildiren Taşbaşı, Türkiye'nin buna rağmen tanıtıma ayrılan bütçeler açısından bakıldığında dünyada ilk beşin içinde olduğunu kaydetti. 2009'da rezervasyonların "iyi" göründüğünü ifade eden Taşbaşı, tahminlerin, tüm dünyayı etkilemesi beklenen ekonomik krizde, Türk turizminin küçülmeyeceği yönünde olduğunu kaydetti. Türkiye'nin şu anki konumunu devam ettireceğini ifade eden Taşbaşı, "Rakiplerimize göre fiyatlarımız ucuz olduğu için bu kriz lehimize dönebilir" diye konuştu.



Öncelik yine Almanya, Rusya ve İngiltere’de



Türkiye'nin 2009'da yaklaşık 80 milyon dolarlık reklam pastasından en fazla payı, turizm fuarlarında da öncelik vereceği Almanya, Rusya ve İngiltere alacak. Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında da bu üç isim yer alıyor. Ancak farklı destinasyonlara da yönelen Türkiye, 2009 yılında hedef pazarlarını Amerika, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu olarak dört gruba ayırarak, küresel ölçekte kampanya üretmeyi amaçlıyor.



