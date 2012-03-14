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'AKP'ye açılımdan kapatma davası açabilir' istihbaratı

İstihbarat şirketi Stratfor'a göre, 2010 yılı başlarında Yargıtay Başsavcısı Yalçınkaya AKP'ye karşı kapatma davası hazırlığı yapmış

14 Mart 2012 15:52

 

 
T24 - Wikileaks kriptolarındaki Stratfor dosyasında, Stratfor analizcilerinin Şubat 2010'da Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın AKP’ye karşı Kürt açılımı nedeniyle yeni bir kapatma davası açabileceği istihbaratı aldığı iddası yer aldı.
 
Taraf gazetesinde yer alan haber şöyle:
 
Türkiye’deki yargı bünyesindeki gelişmeleri çok yakından takip eden Stratfor analistleri, özellikle Şubat 2010’daki Balyoz soruşturması kapsamındaki tutuklamaların AKP’nin yargıya hâkim olduğu anlamına gelip gelmediği konusunda bir tartışma yapmış. Stratfor direktörü George Friedman 22 Şubat 2010 tarihli bir yazışmada son tutuklamaları [aynı gün eski generallerden Çetin Doğan ve Özden Örnek’in de aralarında bulunduğu 40’a yakın isim tutuklanmıştı] “Hükümet ne yaptığını biliyor ve dilediği zaman tutuklamalar yapıyor. Burada neden laik güçlerin zayıflığı ve İslamcıların kuvveti sonucuna varmıyoruz. Bu tek taraflı bir mücadele gibi görünüyor” yorumunda bulunuyor. Ancak Ortadoğu uzmanı Kamran Bokhari, Friedman’a karşı çıkarak peşin kanaatlerden sakınılması gerektiğini şöyle açıklıyor: “TSK’nın hâlâ elinde kartlar var ve onları kullanıyor. Geçen hafta yargı yoluyla AKP’yi kapatmak amacıyla, Kürt ayrılıkçılığını desteklediği iddia edilerek AKP’ye karşı yeni bir dava açmaya çalıştıkları konusunda kısa bir tartışmamız olmuştu.”
 
Bokhari’nin bu değerlendirmesi bundan üç gün önce Türkiye analisti Emre Doğru ile yaptıkları bir yazışmaya dayanıyor. Doğru, Bokhari ile Reva Bhalla’ya Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın AKP’ye karşı Kürt açılımı nedeniyle bir soruşturma açtığını bildirmişti. Doğru, davanın açılması halinde yeniden Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşınabileceğini aktarmıştı.
 

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