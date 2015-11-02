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AKP'ye 4,5 milyon oy nereden geldi?

Sandıktan tek başına iktidar çıkan AKP'ye oylar üç farklı koldan geldi

02 Kasım 2015 04:37

AKP, 7 Haziran seçimlerinde 18 milyon 867 bin olan oy sayısını 1 Kasım’da 23 milyon 305 bine çıkardı. 4 milyon 437 bin seçmen, iki seçim arasında AKP’ye yöneldi. Bu yönelimi besleyen 3 kaynak oldu; MHP seçmeni, Kürt oyları ve Saadet-BBP ittifakı...

 

MHP seçmeni 
 

Al Jazeera'da yer alan habere göre, MHP iki seçim arasında yaklaşık 1 milyon 900 bin oy kaybetti. CHP’nin oy oranlarında herhangi bir artış olmayışı bu partinin kayıplarının neredeyse tamamının AKP’ye yöneldiğini gösteriyor. Bu, AKP’nin oy artışındaki en büyük kalemi oluşturuyor.

Kürt oyları 
 

HDP, iki seçim arasında 1 milyondan fazla oy kaybetti. Bunların küçük bir bölümü CHP'ye gitti. Ancak, özellikle Kürt seçmenlerin yaşadığı şehirlerde oy değişimine bakıldığında bu 1 milyon kaybın genel olarak AKP’ye yöneldiği görünüyor. Bu iktidar partisine yönelen oyların en büyük ikinci kaynağı.
 

Saadet-BBP ittifaktı 
 

7 Haziran’da seçime birlikte giren bu iki parti toplam 950 bin oy aldı. 1 Kasım’da ise seçime ayrı ayrı giren bu partiler toplamda 587 bin oy aldı. Aradaki 363 bin Oyun, AK Parti dışındaki tüm sağ partilerin oy oranlarının düştüğü düşünülürse tamamıyla AKP’ye kaydı. Bu da AKP’nin oy aldığı 3. kaynak oldu.

 

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