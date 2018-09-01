AKP'siz de mümkün: Emeklilikte yaşa takılanlar için partiler teyakkuzda

CHP’nin emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü konusunda siyasi partilere yaptığı destek çağrısında gözler MHP’ye çevrildi. MHP’nin de, diğer partiler gibi aynı konuda milletvekillerinin kanun teklifi ve yazılı soru önergeleri de bulunuyor.

MHP’nin tutumu konusunda partinin grup başkanvekili Erkan Akçay T24’e, seçim vaadinde yer verdikleri bu konu için gayret içinde olacaklarını söyledi. Kamuoyunda bu yönde önemli bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Akçay, geçen yasama döneminde kendisinin verdiği bir kanun teklifi, bu dönemde de milletvekillerinin teklifleri olduğunu belirterek, Meclis açıldıktan sonra teklifin yasalaşması için gayret içinde olacaklarını ifade etti.

AKP’siz mümkün

CHP, MHP, HDP ve İyi Parti emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kanun teklifi ve yazılı soru önergelerini Meclis Başkanlığı’na sundu.

CHP’den İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İyi Parti’den Muğla Milletvekili Metin Ergun, MHP’den İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in yazılı soru önergesi ve kanun teklifi bulunuyor. CHP, dört partinin teklifinin birleştirilerek görüşmesine işaret ediyor.

Böyle olduğu takdirde MHP’nin 50 olan sandalye sayısı CHP, HDP ve İyi Parti ile gurubu olmayan parti temsilcileri desteğiyle 306 sayısına ulaşıyor. Kanun teklifi için salt çoğunluk rakamı yeterli olduğu için 301 oy yeterli oluyor. Böylelikle AKP olmadan diğer partilerin birleştirilen teklifleriyle bir kanun yapılmış olacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün düzenlendiği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek için bütün partilere çağrıda bulunarak "Eğer MHP sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa AKP'ye ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların yüzünü, Meclis açıldıktan sonra 2 Ekim'de güldürebiliriz" dedi.

Özel, şunlara söylemişti:

"AK Parti'nin 290 vekili var, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülsün diyenlerin sayısı 310. Hodri meydan, hadi buyurun, 4 partinin kanun tekliflerini birleştirelim. 'İlla bizimki diyorsanız' sizinkini de birleştirelim, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu 1 Ekim'den tezi yok gelin çözelim. Bu siyasi duruşsa, siyasi partiyse, logoları ampul değilse, onlar Erdoğan'ın kurşun askerleri değillerse, burada AKP'ye ihtiyaç yok. Af için AKP'ye ihtiyaç var ama burada yok, 301 milletvekili yetiyor, rahat rahat geçirebiliriz. Eğer MHP sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa AKP'ye ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların yüzünü 2 Ekim'de güldürebiliriz."